Заразившихся С-19 в Хабаровском крае — почти 6 тысяч

За минувшие сутки в регионе выявлено 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 34 пациента — старше 65-ти лет; восемь детей и подростков в возрасте от года до 17-ти лет. Такие данные приводит минздрав на своей странице в сети Инстаграм.

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Среди вновь выявленных пациентов 17 человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у половины — зафиксирована пневмония, остальные — имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 5 тыс 986 случаев заболевания (рост +1,9% к 17 июля 2020 года), из них 48 — закончились смертью пациентов. ⠀

«Активными» остается 2 тыс 840 случаев заболевания, 36 человек — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

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Примерно половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс. 388 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 335 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,1 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 150 тысяч исследований на новый коронавирус.