С одним веслом и без бензина: спасатели нашли рыбака

Спасательная операция в Комсомольском районе по поискам заблудившегося рыбака закончилась успешно.

Днём 17 июля оперативному дежурному Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России ( Комсомольск-на-Амуре) поступило сообщение о том, что в Комсомольском районе рыбаку требуется помощь.

Незамедлительно к месту предполагаемого происшествия была направлена группа спасателей на катере. Как выяснилось, мужчина 1974 года рождения накануне выехал на моторной лодке из Амурска в Комсомольск-на-Амуре. Но в пути заблудился, кроме того закончился бензин.

Благо у него был сотовый телефон, и в этом районе ловила связь. Именно это и помогло спасателям в течение нескольких часов найти потерявшегося путешественника.

Хотя без трудностей не обошлось, мужчина слабо ориентировался на местности и изначально давал другой ориентир — озеро Большой Куркал. Но позже выяснилось, что он находится в озере Хумми недалеко от поселка Большая Картель. Ждал помощи рыбак, сидя в лодке с одним веслом (второе весло было потеряно).

Спасатели отбуксировали лодку с её хозяином до села Гайтер. В медицинской помощи мужчина не нуждался.