Дымоход рухнул в хабаровском бараке

В ходе коммунальной аварии раненых нет, сообщает пресс-служба мэрии.

Вечером в квартире №3 дома 4-б по улице Зеленой в микрорайоне «Второй Хабаровск» кирпичная кладка не вынесла испытания временем, труба дымохода рухнула в комнату и полностью рассыпалась.

Специалисты уже обследовали место происшествия и составили об этом официальный акт. Так как в квартире №7, расположенной этажом выше, печь пока уцелела, есть реальная опасность, что она, утратив опору в виде дымохода, «переедет» к соседям снизу вместе с комнатным перекрытием. Доступ в обе квартиры теперь закрыт.

Как рассказал заместитель начальника городского управления ЖКХ Виталий Федоров, во время коммунальной аварии никто из жильцов не пострадал. Чтобы избежать этого в будущем, все люди покинули помещения еще вчера. Они временно обосновались у родственников. Деревянный барак № 4-б по улице Зеленой 1959 года постройки.

В двухэтажном одноподъездном ветхом строении расположены восемь квартир.

«В октябре 2019 года межведомственной комиссией дом были признан аварийным и подлежащим сносу. Сейчас в Хабаровске реализуется краевая адресная программа по расселению ветхого жилого фонда. В неё вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, поэтому данный барак в программу пока не попал. Но это не значит, что вопрос с его расселением не будет решаться: обязательно будет, но только насколько быстро этой произойдет, зависит от финансирования мероприятий адресной программы. Пока же двум семьям, проживающим в квартирах №№3 и7 (в общей сложности 15 человек), предложено переехать в жилые помещения муниципального маневренного фонда. Граждане уже дали на это свое согласие», — рассказала замначальника жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун.

Но хабаровчане хотят получить временное пристанище в этом же микрорайоне, а свободного маневренного фонда во «Втором Хабаровске» пока нет.

«В семьях есть малыши, посещающие детский сад, поэтому их родители просят подыскать им жилье неподалеку от дошкольного образовательного учреждения. Свободные комнаты маневренного фонда в настоящий момент имеются только на улице Трехгорной. Такое положение дел жильцов не устраивает, поэтому будем изыскивать возможность поселить их поближе», — объяснила Пискун.

Также она отметила, что в ходе дальнейшей реализации в городе адресной программы в ближайшие годы для этих двух семей будут приобретены благоустроенные квартиры.

Напомним, что на территории краевой столицы 744 дома – ветхие, из них 233 официально признаны аварийными. Чтобы расселить все семь с лишним сотен обветшавших строений, с учетом сегодняшних расценок на жилищном рынке, потребуется более 18 миллиардов рублей.