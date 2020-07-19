МЧС перебрасывает силы в Нанайский и Хабаровский районы

В двух районах региона — сложная паводковая обстановка.

В результате прошедших обильных осадков на территории Хабаровского и Нанайского районов у нескольких населенных пунктах произошёл резкий подъем уровней воды в реках, а также скопление дождевых вод.

Для мониторинга обстановки и при необходимости оказания помощи населению на автомобилях высокой проходимости в населенные пункты Дубовый мыс и Кукан направлены сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части и Амурского спасательного центра МЧС России. Они оснащены лодками, беспилотным летательным аппаратом и иным снаряжением.

По состоянию на 18 июля в селе Дубовый мыс в настоящее время дождевыми водам подтоплены четыре приусадебных участка и участок объездной дороги Гасси-Дубовый Мыс, а также один приусадебный участок в населенном пункте Найхин.

В селе Кукан, где также отмечается повышение уровней на реке Урми, информации о подтоплении не поступала. Тем не менее, паводковая обстановка взята на контроль.

В Центре управления в кризисных ситуация МЧС России организован постоянный обмен оперативной информацией с главами поселений, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различных ведомств.

По прогнозу Дальневосточного УГМС, в связи с прошедшими сильными дождями на реке Урми в Хабаровском районе ожидается дополнительный подъем уровня воды в период с 19-е по 21-е июля. В результате у села Кукан уровень может достигнуть 800-850 см, при отметке неблагоприятного явления 850 см, опасного — 950 см.

В настоящий момент фактический уровень воды составляет у населенного пункта 745 см (+6 см за сутки). Также под влиянием дождевого паводка могут оказаться села Наумовка, Догордон.