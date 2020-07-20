49 смертей от С-19 в Хабаровском крае

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 27 пациентов старше 65-ти лет; семеро детей и подростков в возрасте от двух до 17-ти лет.

⠀

Среди вновь выявленных пациентов 25 процентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 50 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

⠀

Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

⠀

Всего в крае зарегистрировано 6 тыс. 88 случаев заболевания (рост +1,7% к 18 июля 2020 года), из них 49 - закончились смертью пациентов.

⠀

«Активными» остается 2 тыс 838 случаев заболевания, из них 36 человек - в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

⠀

Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс 390 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 331 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

⠀

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,2 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

⠀

В крае выполнено более 150 тысяч исследований на новый коронавирус.