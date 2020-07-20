Как получить президентский грант?

НКО Хабаровского края в этом году выиграли 33,5 миллиона рублей от Фонда президентских грантов

О том, как получить финансовую поддержку для реализации социально значимого проекта, рассказал директор Фонда Илья Чукалин

– Недавно были подведены итоги второго конкурса президентских грантов этого года. Какие регионы Дальнего Востока в лидерах по количеству поддержанных проектов?

– На Дальнем Востоке поддержку получает каждый пятый проект – на самом деле, очень хороший результат.

По итогам завершившегося 15 июня конкурса получили поддержку 124 проекта из регионов Дальнего Востока. Лидирует Республика Саха (Якутия), оттуда 24 инициативы. Следом за ней Хабаровский край с 23 проектами. У нас традиционно есть лидеры, которые постоянно между собой конкурируют: в последнее время это как раз Якутия, Хабаровский край, Приморье и Бурятия.

– Фонд президентских грантов работает уже три года. Какой объем финансирования за это время получили некоммерческие организации Дальнего Востока?

– За три года работы фонд поддержал 898 проектов некоммерческих организаций на сумму свыше 1 млрд 300 млн рублей. В среднем получается чуть больше миллиона рублей на один проект. Но я бы концентрировал внимание не на деньгах: суммы могут быть космические, но всегда важен результат.

Для нас важнее, чтобы был реальный социальный эффект. Каждый год мы проводим специальную оценку результатов проектов, чтобы понять что каждый из них принес, что он изменил. Поэтому мне кажется, что здесь важнее именно количество поддержанных проектов, ведь за каждым из них стоит команда, благополучатели. 900 инициатив за три года – это на самом деле очень много. Наверное, если сопоставить их с населением Дальнего Востока, будет один из лучших показателей в стране.

– В конце прошлого года вы формировали банк из ста лучших проектов. Может быть, вспомните какие-то дальневосточные проекты, которые вошли в сотню лучших?

– Их довольно легко вспомнить. Победители конкурсов президентских грантов с завидной периодичностью встречаются с Президентом, где мы стараемся показывать ему лучшие проекты. Я очень хорошо помню проект «Друзья океана» с Сахалина, где волонтеров учат помогать морским млекопитающим, которые попали в беду. В Хабаровске есть проект музея народов Хабаровского края – тоже очень интересный. В Бурятии был проект по инклюзивному туризму. Эта сфера в республике сейчас постепенно развивается, но людям с ограниченными возможностями по-прежнему очень сложно. От некоммерческих организаций поступила инициатива сделать несколько маршрутов, подходящих для таких людей.

– Вы сказали о том, что поддержку получают лишь 20% от поступивших заявок. Наши коллеги-журналисты и представители некоммерческих организаций из регионов Дальнего Востока просят уточнить, каковы же критерии отбора, как правильно подать заявку, на что обратить внимание?

– На нашем сайте есть раздел про то, как проходит экспертиза, и там есть все документы для экспертов. У них есть 10 критериев, которые можно разделить на три группы. Первая группа связана с актуальность проекта, его злободневностью, доказанной социальной значимостью. Вторая группа критериев основана на понимании командой проекта механизмов решения проблемы и результатов, которые нужно достичь, при разумном бюджете. Третья группа связана с опытом самой команды и информационной открытостью их организации.

Также можно ознакомиться с разделом онлайн-курсов, где мы рассказываем о том, как готовить проекты, самым детальным образом разбираем ошибки. Мы часто приводим сравнение, что подготовить проект на конкурс президентских грантов не сложнее написания курсовой работы. Если с последней справляется практически каждый студент вуза, то уж явно люди, которые хотят изменить что-то, справятся. Да, тут нельзя просто сказать «дайте мне денег» – это так не работает, но если приложить немного усилий, можно получить поддержку. Самое главное – доказать, что есть искреннее желание заниматься общественной работой и помогать другим.

– Сейчас идет прием заявок на специальный конкурс президентских грантов. В чем его суть?

– Это необычный конкурс, он был объявлен Президентом России 8 июня для поддержки НКО, которые помогают тем, кто сейчас находится в наиболее уязвимом положении из-за коронавируса. Это представители старшего поколения, люди с ограниченными возможностями здоровья и иные группы риска. Заявки принимаются до 15 июля включительно – еще не поздно взяться за подготовку проекта. Податься можно на три направления: социальная поддержка, охрана здоровья и поддержка семьи.

Проекты должны быть очень практичными, НКО должны показать, что какая-то группа нуждается в поддержке. Вот круг людей, мы их понимаем, мы с ними работаем, наладили системную работу, а не просто один раз привезли еду – такой подход не меняет жизнь этих людей. Можно каждый день кормить бездомного и считать, что ты все делаешь правильно, но при этом ни разу так и не спросить его, как он дошел до жизни такой, почему оказался на улице. Может быть, можно было бы вообще его жизнь изменить и помочь с жильем, с работой, чтобы он больше не обращался за едой. Здесь важно, чтобы жизнь людей качественно менялась. Задача проектов ­– вытащить их, не поддерживать в этом состоянии. Можно в проект закладывать какую-то прямую материальную помощь продуктами, одеждой недорогой, лекарствами, но это не должно быть самоцелью.

Такой вот конкурс мы сейчас проводим, с 16 июня идет прием заявок. Повторюсь, что до 15 июля можно податься, а результаты мы объявим в августе. Начинать работать можно хоть с 1 сентября.

– Что бы вы хотели пожелать, какие напутственные слова хотели бы передать Дальнему Востоку и его некоммерческим организациям?

– Во-первых, конечно, дерзать, быть смелыми и никогда не сдаваться. Жизнь – очень сложная штука, и НКО часто оказываются на переднем крае. Они всегда работают в некомфортной среде, помогать самым уязвимым – это очень тяжелый труд. Это не всегда благодарная работа, часто сопряжённая с конфликтами с органами власти. Порой грантополучатели пишут нам с обидой, жалуются на нас, но я говорю своим коллегам: постарайтесь этих людей понять, потому что они работают с такими группами, что они со временем становятся черствыми, бескомпромиссными, и это порой не очень хорошо, но понятно, потому что они реально работают на передовой.

Хочется сказать: никогда не сдавайтесь. Даже если ваш проект не победил, переделывайте, подавайте снова, вы все равно в конечном итоге добьетесь результата. Главное – не сдаваться. Тогда все будет хорошо.

По материалам сайта tvoidv.ru