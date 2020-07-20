Все свободны: почему в середине нулевых в Хабаровском крае «закрывали глаза» на уголовные дела против чиновников

Ситуация вокруг уголовного дела против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ставит всё больше вопросов о причинах проволочек при расследовании дел об убийствах в 2004-2005 годах. Однако если посмотреть на ситуацию шире, то можно увидеть, что в те годы в регионе уходили из-под статьи многие местные политики высокого ранга.

Вспомнить, к примеру, Александра Кацубу, занимавшего пост министра финансов Хабаровского края с 2002 по 2020 годы. Его называли политическим тяжеловесом. И дело здесь не в том, что он пришел на эту должность еще при первом губернаторе края, а ушел при третьем. Очков «непотопляемости» ему придала история с многомиллионным кредитом.

В 2009 году министерство финансов Хабаровского края под низкие проценты выдало нескольким предприятиям 330 миллионов рублей. Финансовое состояние данных компаний никто не проверял, а заем был оформлен без залогов и поручительств. Фактически Кацуба выдал бюджетные деньги под «честное слово». 21 сентября 2009 года было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Однако всего через 4 дня по постановлению заместителя Генерального прокурора РФ дело закрыли. Кацуба продолжил работать министром.

Когда Сергей Фургал занял пост губернатора Хабаровского края, в региональном правительстве стали выдаваться кредиты ООО «Строитель». Эта компания принадлежит падчерице Фургала Екатерине Малофеевой (Стародубовой). В 2019 году под поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края «Строитель» получил от МСП Банка займы на общую сумму более 600 миллионов рублей (сумма поручительства составляла 25 миллионов рублей). Также стоит вспомнить и уголовные дела середины «нулевых», где Фургала подозревают в организации убийств.

Так что общего между Сергеем Фургалом и Александром Кацубой? В обоих случаях высокопоставленные чиновники в свое время ушли от уголовного преследования. В обоих случаях помощь им в этом оказывало бывшее руководство генеральной прокуратуры. Однако Кацуба сделал правильные выводы. Фургал – нет.

У Фургала было много времени, чтобы избавиться от подозрений в связях с криминалитетом. Став губернатором, он бы мог выстроить правильные взаимоотношения с Кремлем. Но вместо этого он предпочел не только фактически объявить войну федеральному центру, но и привел с собой во власть множество людей с сомнительным прошлым (Приятнов, Королев, Порошин и т.д.).

Местные уровни власти заняли представители ЛДПР, которые почувствовали себя излишне независимыми. Но система может закрывать глаза на прошлые грехи только в расчете на лояльность.