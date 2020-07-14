Помоги хабаровчанам выиграть миллион

Хабаровский край в тройке лидеров по количеству участников фестиваля «Красиво.ДВ»

В прошлый понедельник на сайте tvoidv.ru начался этап отбора роликов в шорт-лист первого дальневосточного онлайн-видеофестиваля. Всего на конкурс поступило более 500 заявок, поэтому сроки отбора пришлось немного сдвинуть. Сами организаторы не ожидали такой активности жителей ДФО.

— Мы были даже обескуражены тем, что в последние дни перед дедлайном количество поступающих работ стало расти в геометрической прогрессии, — рассказал директор фестиваля Алексей Коробский.

Ролики жителей Хабаровского края весьма разнообразны. В них красота природы, сила характера, удивительные места и творчество.

Алексей Коробский также отмечает высокий профессионализм конкурсантов:

— Я с ума сходил, когда смотрел эти работы. Они не уступают мировому уровню. Мы говорим не только о красивой картинке, но и о качестве съемки, режиссуры и монтаже. Знаю, что на Дальнем Востоке пока что нет профильного учреждения образования по киноискусству, но это не мешает нашим самородкам показывать высокое мастерство.

«Красиво.ДВ» — это конкурс, который дает шанс любителям видеосъемки выйти на новый уровень. Организаторы анонсируют серию мастер-классов для участников по разным направлениям.

А вот что говорят сами участники. Анастасия Плуталова, хабаровский хореограф представляет Хабаровский край в номинации «Сила.ДВ».

— Мы снимали ролики для того, чтобы показать своим ученицам какими красивыми они могут быть. На какое-то признание я никогда и не рассчитывала. И вот целых три моих работы на фестивале. Конкурс для меня – это не только возможность показать свое творчество, но и поучиться у других. Интересно посмотреть ролики других регионов, почерпнуть новые идеи для своих видео. И, конечно, уже жду мастер-классы от профессионалов, — поделилась участница.

Народное голосование продлится до 31 июля. Отдавать свой «лайк» можно хоть каждый день во всех пяти номинациях.

Второй этап отбора пройдет с 1 по 15 августа.

— 1 августа мы определим список финалистов. Максимум в список войдет 55 работ: 5 номинаций в 11 регионах. Затем начнется общее голосование: Гран-при присуждают зрители, посетители сайта tvoidv.ru, его размер — 300 тысяч рублей. Жюри присудит призы в каждой из 5 номинаций и специальный приз. Голосование экспертов пройдет в закрытом режиме, – сообщил Алексей Коробский.

Кстати о жюри, оценивать работы будут режиссер и поэтесса Юлия Соломонова, музыкальный продюсер Леонид Бурлаков, заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов, популярный инстаграм-блогер Игорь Старовойтов, режиссер и телеведущая Жанна Бадоева.

После проведения онлайн-фестиваля у организаторов есть планы провести показы лучших конкурсных работ на площадках онлайн-кинотеатров или на экранах кинотеатров Дальнего Востока.

Организаторы первого дальневосточного онлайн-видеофестиваля «Красиво.ДВ» — НКО «Дальневосточный фонд развития» и портал «Твой Дальний Восток».

Елена Бехтер