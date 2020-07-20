54 квартиры купит мэрия Хабаровска для расселения бараков

Квартиры будут выкупать у горожан с помощью аукциона.

Мэрия Хабаровска уже завтра готова купить у хабаровчан 54 квартиры для расселения аварийных бараков. Аукцион на электронной площадке «Росэлторга» стартует 21 июля (30 заявок будут размещены завтра, а еще 24 – 22 июля). Итоги торгов будут подведены через неделю – 28-го числа.

Как рассказала заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун, на этот аукцион мэрия возлагает большие надежды.

«Надеемся, что все наши 54 заявки на приобретение жилых помещений найдут отклик, тем более что условия проведения электронных торгов изменились в пользу собственников недвижимости. Ранее, чтобы муниципалитет мог заключить контракт с продавцом квартиры на ее покупку, последний должен был внести на площадку электронного аукциона 5% от стоимости жилья, которое он намерен продать. С 1 июля размер ставки обеспечения контракта снижен до 0,5%», — сказала Пискун.

Сейчас в краевой столице реализуется второй этап краевой адресной программы по расселению ветхого и аварийного жилья на 2020-2021 годы. В его рамках муниципалитету необходимо приобрести 85 жилых помещений. Из консолидированного бюджета на эти цели выделено 238 миллионов рублей.

«На сегодняшний день городом куплено пока только 17 квартир из 85 запланированных. Покупка жилплощади у граждан ведется по установленной этой программой цене — по 66 тысяч 148 рублей за квадратный метр. Главное требование, предъявляемое к жилищам, – они должны быть отремонтированы, сантехника и прочее оборудование — в полной исправности, чтобы новоселам, которые будут переезжать в него из аварийных домов, нужно было только завезти свои вещи и отпраздновать новоселье», — отметила Светлана Пискун.

Также она подчеркнула, что на официальном сайте мэрии размещена полная информация о требованиях, предъявляемых к жилью: перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года; подробная инструкция о том, как участвовать в закупках «Росэлторга»; типовые требования к квартирам, которые собственники должны соблюсти, чтобы мэрия смогла приобрести их жилые «квадраты».

Чтобы ознакомиться с этими сведениями, на главной странице портала в разделе «Полезные ресурсы» нужно выбрать вкладку «Переселение из аварийного жилищного фонда» Получить ответы на все вопросы заинтересованные хабаровчане также могут по телефонам: 41-99-75, 41-98-65, 41-98-69, 41-98- 57, 41-98-51, 41-94-98.