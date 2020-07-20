Как Максим Святогора из Святогорья спас

В районе Лазо тринадцатилетний подросток вытащил из воды товарища.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю все случилось 11-го июня 2020 года в селе Святогорье. Трое ребят — тринадцатилетние Святогор, Максим и десятилетний Константин встретились у реки. Было жарко, и Святогор отправился купаться.

Дно у реки было неровным, в ямах; били холодные ключи. У Святогора свело ноги и он начал тонуть, скрывшись под водой. Максим бросился на помощь. Не смотря на то, что тонувший друг выше и крупнее его, мальчишке удалось его подтолкнуть к поверхности из-под воды. При этом Святогор в панике пытался ухватиться за своего спасителя, утаскивая его за собой.

Но Максиму всё же удалось вытащить подростка на берег. Младшего Костю он отправил за помощью взрослых, а сам, вспомнив уроки ОБЖ, начал оказывать первую помощь товарищу.

Святогор не дышал, побледнел. Сделав искусственное дыхание, он перевернул его на живот. Подросток захрипел, из него хлынула вода и он начал потихоньку дышать. В это время подоспели взрослые. Они вызвали медсестру, которая оказала помощь и увезла Святогора в районную больницу в Переяславку, откуда потом подростка отправили на лечение в Хабаровск.

Глава Святогорского поселения поблагодарила мальчика за проявленный героизм, ему вручили грамоту за спасение утопающего. Главное управление МЧС России по Хабаровскому края также намерено в ближайшие время поощрить подростка грамотой и памятным подарком.