Приезжие аптекари благоустраивают ЖК «Алексеевский»

Рабочие приводят в порядок двор скандально известного жилищного комплекса.

Двор недостроя на улице Алексеевской уже наполовину благоустроен силами инвестора — «Владивостокской фармацевтической компании», сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

Сегодня на стройке трудятся около 70 человек, работы идут в строгом соответствии с графиком.

Как сообщил представитель инвестора Алексей Добрынин, сейчас на объекте заканчиваются работы по монтажу кровли, завершается оштукатуривание помещений. Погода позволила строителям ударно потрудиться над благоустройством дворовой территории – первый этап преображения двора завершен на 52%.

«Пока нет дождей, удается держать хороший темп работ. Все идет по графику. Задержек с поставкой материалов нет. В конце месяца на стройке запланирована встреча с будущими жильцами, которые проверят, насколько продвинулся процесс. Думаю, что в конце ноября уже предадим объект на экспертизу», — сказал Добрынин.

Ранее на стройке побывал мэр города Сергей Кравчук, который держит на личном контроле процесс достройки дома. Жилье строители сдадут в декабре текущего года «под ключ» — с ремонтом. Новоселам останется только завезти мебель.

Напомним, что этого новоселья хабаровчане ждут с 2015 года – тогда активность на почти законченном объекте застопорилась из-за банкротства МУП «УКС». В 2020-м году была достигнута договоренность между краевыми, муниципальными властями и владивостокским инвестором о том, что дом будет достроен. Он рассчитан на 68 квартир эконом-класса: 4 – трехкомнатные, 24 «двушки» и 20 однокомнатных.