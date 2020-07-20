В сети появилась книга о косатках из «китовой тюрьмы»

Новелла называется «Под парусом» свободы, сообщает РИА Новости.

Онлайн-книга для детей, посвящённая выпуску косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, вышла на Дальнем Востоке, сообщает экологический клуб «Бумеранг».

«Новелла «Под парусом свободы» создана в веб-формате для того, чтобы у всех желающих была возможность ее прочитать. Найти книгу можно на сайте www.mmrescue.ru… История навеяна событиями 2018 года, когда в водах Охотского моря были отловлены 102 детеныша косаток и белух», — говорится в сообщении.

Первым книгу представили сахалинским школьникам.

«Китовой тюрьмы больше нет. Плотоядных косаток занесли в Красную Книгу России. Но угроза отлова морских животных до сих пор существует. Чтобы отловы китов не повторялись, авторы новеллы обращаются к младшему поколению, в чьих руках будущее нашей планеты», — отмечают экологи.

История в новелле разворачивается с участием семей людей и косаток. Книгу дополняет научно-популярная составляющая, благодаря чему дети и подростки узнают о биологических особенностях морских животных, их культурных и семейных традициях, о том, какую важную роль играет семья в их жизни.

В конце приводятся реальные истории отловленных косаток. Книга создана в рамках проекта «Океан вместо аквариума» при поддержке альянса «Экодело». Она доступна для бесплатного скачивания.

В 2018 году в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.К решению проблемы подключился президент РФ — он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.

Операция по выпуску белух и косаток из «китовой тюрьмы» началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.