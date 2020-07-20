Новости
Юрий Трутнев и Александр Козлов ответят на вопросы о развитии Арктики
Онлайн пресс-конференция пройдет во вторник 21-го июля на площадке «Интерфакса».
Во вторник, 21 июля, в 11:00 информационное агентство «Интерфакс» проведет онлайн пресс-конференцию на тему: «Развитие Арктической зоны Российской Федерации: новые преференции для бизнеса».
В пресс-конференции примут участие: Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев; министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Для участия в онлайн пресс-конференции представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию на сайте: www.interfax.ru/presscenter
Задать вопрос участникам пресс-конференции: presscenter@interfax.ru
Аккредитация и сбор вопросов завершается за час до начала мероприятия.
Ссылка на трансляцию будет доступна на сайте www.interfax.ru/presscenter на странице анонса.