Юрий Трутнев и Александр Козлов ответят на вопросы о развитии Арктики

Онлайн пресс-конференция пройдет во вторник 21-го июля на площадке «Интерфакса».

Во вторник, 21 июля, в 11:00 информационное агентство «Интерфакс» проведет онлайн пресс-конференцию на тему: «Развитие Арктической зоны Российской Федерации: новые преференции для бизнеса».

В пресс-конференции примут участие: Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев; министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Для участия в онлайн пресс-конференции представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию на сайте: www.interfax.ru/presscenter

Задать вопрос участникам пресс-конференции: presscenter@interfax.ru

Аккредитация и сбор вопросов завершается за час до начала мероприятия.

Ссылка на трансляцию будет доступна на сайте www.interfax.ru/presscenter на странице анонса.