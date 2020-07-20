У Хабаровского края новый врио - Михаил Дегтярев

Владимир Путин предложил Михаилу Дегтяреву, депутату Государственной Думы от фракции ЛДПР занять должность врио главы Хабаровского края.

Встреча прошла в формате онлайн.

В планах нового врио сделать упор на анализ обстановки и усилить борьбу с коронавирусной инфекцией. Михаил Дегтярев пообещал Президенту подготовить доклад об остановке в регионе в месячный срок. Также, временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края попросил о поддержке Правительства РФ, на что Президент ответил согласием.

Справка:

Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в семье врачей в городе Куйбышев (Самара).

В 2004 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности «Инженер» на факультете двигателей летательных аппаратов.

В 2005 году получил специальность «Менеджер» в том же вузе на факультете экономики и управления.

В 2007 году был избран депутатом Самарской Губернской Думы четвертого созыва.

В 2011 году стал депутатом Государственной Думы РФ шестого созыва, работал заместителем председателя Комитета Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям.

С 2016 года является депутатом Госдумы седьмого созыва, возглавляет Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В 2017 году прошел программу подготовки резерва управленческих кадров высшего уровня Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

В 2013 и 2018 гг. участвовал в выборах мэра Москвы.

Кандидат юридических наук. Мастер спорта по фехтованию.