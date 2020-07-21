120 новых случаев С-19 в Хабаровском крае

Всего за время пандемии в регионе коронавирусом заразились 6 тыс. 208 человек, в том числе за минувшие сутки — 120.

Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 17 пациентов старше 65-ти лет; восемь детей и подростков в возрасте от шести до 17-ти лет.

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Среди вновь выявленных пациентов 15 процентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 50 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 6 тыс 208 случаев заболевания (рост +2,0% к 19 июля 2020 года), 51 человек скончался.

От заболевания, вызванного COVID-19 суммарно излечились 3 тыс 228 человек.

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«Активными» остается 2 тыс 929 случаев заболевания, 37 человек — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

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Примерно у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс 426 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 334 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,1 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 155 тысяч исследований на новый коронавирус.



