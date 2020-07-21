С-19 в Хабаровском крае: 400 новых коек и всплеск заболеваемости

Власти Хабаровского края ожидают увеличения числа заболевших коронавирусом из-за митингов.

По сообщению пресс-службы правительства региона, количество заболевших COVID-19 в Хабаровске может значительно возрасти с 25-го июля. Такую оценку ситуации на оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, прошедшем в правительстве края, сегодня дал минздрав региона.

Специалисты проанализировали и число мест, необходимых для экстренного лечения больных. По их оценке, потребуется не менее 400 коек.

«Предварительно мы вышли на цифру 400 коек. Двести готовимся открыть в Хабаровске и столько же в Комсомольске-на-Амуре. В краевой столице пока готовимся развернуть 100 мест на базе 11-й горбольницы и в районе имени Лазо. Кроме того, есть резерв из еще 100 коек во 2-й городской больнице имени Д.Н. Матвеева. В Комсомольске-на-Амуре места откроем во 2-й городской больнице и есть запас мест в центральной районной больнице Солнечного района», — сообщил министр здравоохранения края Александр Витько.

Между тем, Роспотребнадзор назвал новые точки общепита в Хабаровске, где были выявлены нарушения санитарного режима. В список попали пять кафе и ресторанов, расположенных в центре города. Руководство этих заведений привлечено к административной ответственности.