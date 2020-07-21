Прокуратуру заинтересовала ругань соседок

Резкие высказывания обошлись хабаровчанке в тысячу рублей.

Прокуратурой Железнодорожного района Хабаровска проведена проверка по заявлению местной жительницы об оскорблении ее соседкой.

«Установлено, что в апреле 2020 года во дворе дома между женщинами произошел конфликт, в результате которого, в адрес заявительницы соседкой высказаны оскорбления, унижающие честь и достоинство, выраженные в неприличной форме, что подтверждено актом лингвистического исследования и послужило основанием для возбуждения дела по административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление)», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.