126 новых больных коронавирусом в Хабаровском крае

Общее число заразившихся инфекцией — 6 тыс. 334 человека.

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки выявлено 126 больных коронавирусом.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 26 пациентов старше 65-ти лет; 10 детей и подростков в возрасте от года года до 15-ти лет.

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Среди вновь выявленных пациентов семь человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у половины пациентов зафиксирована пневмония, остальные — имеют признаки простудного заболевания.

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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

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Всего в крае зарегистрировано 6 тыс. 334 случаая заболевания (рост +2,0% к 20 июля 2020 года), из них 52 — закончились смертью пациентов.

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«Активными» остается 2 тыс. 982 случая заболевания, 40 человек — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

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Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс 491 пациента, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 324 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 2,2 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 157 тысяч исследований на новый коронавирус.

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