Африканской чумы опасаются в Хабаровском крае

Из-за масштабной вспышки АЧС (Африканской чумы свиней) в Приморье, в Хабаровском крае усилен санитарный надзор.

По сообщению пресс-службы правительства региона,

В Хабаровском крае ответственные службы переведены на усиленный вариант работы. В краевом управлении ветеринарии сообщили, что в регионе предприняты необходимые меры по недопущению заноса инфекции.

«Ситуация с распространением вируса обсуждается на заседаниях спецкомиссии со всеми ответственными службами. Оповещены главы районов, руководители пограничной службы, специалисты Россельхознадзора», — сообщил нач. управления ветеринарии правительства края Николай Постоев.

По его словам, основное внимание сегодня также уделяется профилактическим беседам с владельцами хозяйств, которых информируют о возможных очагах занесения инфекции, симптомах заболевания, необходимости оперативного информирования ответственных служб.

Параллельно в регионе организована вакцинация от классической чумы свиней, чтобы в случае занесения вируса можно было дифференцировать штаммы заболеваемости. Помимо этого, ведется отбор проб крови на наличие вируса как у домашних животных, так и у диких кабанов, которые являются переносчиками АЧС. Также исследуется продукция убоя.

Как сообщает агентство РИА Новости, 21-го июля подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе на территории Чугуевского района. В исследованных образцах патологического материала, отобранного от трех трупов диких кабанов, обнаруженных в районе ключа Архипов (Чугуевский район), выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.

Ранее специалисты отмечали, что вспышку заболевания обнаружили в селах Степановка и Марьяновка. Карантин по АЧС действует в Яковлевском и Кировском районах, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске.

В Приморье с лета 2019 года были зарегистрированы почти 50 очагов АЧС. В апреле 2020 года был ликвидирован последний очаг заболевания в регионе, и карантин по АЧС в крае был снят, но с июня болезнь стали выявлять вновь.