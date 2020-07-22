Открытое письмо врио Губернатора Хабаровского края М.В. Дегтяреву

ООО «Леспром ДВ» является лесозаготовительным и перерабатывающим предприятием, реализующим приоритетный инвестиционный проект «Создание лесоперерабатывающего комплекса в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края». Общий объем частных инвестиций в проект составляет 1 млрд 300 млн рублей.

В настоящее время инвестиционный проект находится на стадии завершения его досрочным исполнением.

Кроме создания перерабатывающих мощностей в рамках проекта, были запущены дополнительные производства, позволяющие наиболее комплексно использовать сырьевую базу, создать дополнительные рабочие места и добавленную стоимость – первое на Дальнем Востоке РФ по выпуску заготовок для карандашного производства.

Доля российских инвестиций в проект составляет более 70%. Также Общество ведет активную социальную работу, оказывает помощь населению, школам, клубам, краевым спортивным организациям.

Однако правительством Хабаровского края издано необоснованное, по мнению Общества, распоряжение от 06.12.2019 № 1000-рп «Об исключении инвестиционного проекта ООО «Леспром ДВ» «Создание лесоперерабатывающего комплекса в муниципальном районе им. Лазо Хабаровского края» из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов».

Лишение Общества статуса приоритетного проекта в области освоения лесов не позволит сохранить 208 созданных рабочих мест на лесоперерабатывающих мощностях в п. Хор (планировалось создать 167), сами мощности не будут загружены и обеспечены ресурсами, не будут произведены соответствующие объемы отчислений в бюджеты и внебюджетные фонды различных уровней.

Такая позиция регионального правительства ставит под вопрос не только развитие проекта, но и в принципе ведение инвестиционной деятельности на территории Хабаровского края.

Информация, на основе которой было принято губернатором края такое решение, недостоверна, сотрудники правительства края, давшие губернатору края неправдивую информацию, уже уволены со своих постов.

28.07.2020 состоится заседание Шестого апелляционного суда Хабаровского края, и именно на нем будет поставлена точка – жить ООО «Леспром ДВ» или закрыться.

Обращаемся к Вам с просьбой в рамках имеющейся компетенции дать поручение правительству края об отложении судебного заседания для проведения в соответствии с пунктом 27 постановления Правительства РФ от 23.02.2018 № 190 комплексной выездной проверки проекта Общества со стороны независимого органа – Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

С уважением,

исполнительный директор ООО «Леспром ДВ» Алексей Царегородцев