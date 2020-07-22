Как сломать хорский карандаш?

Чиновники мешают появиться в Хабаровском крае качественной торговой марке

Сейчас найдется немного брендов, которые бы прочно ассоциировались с Хабаровским краем. В 2018 году ООО «Леспром ДВ» анонсировало создание продукта, у которого бы появилась уникальная возможность заявить о себе не только на федеральном, но и на международном уровне. Речь идет о торговой марке «Хорский карандаш».

Компания построила в районе имени Лазо завод по глубокой переработке древесины. Было завезено современное оборудование, нанят персонал. Никаких субсидий от государства, все за свои деньги. Таким инвесторам цены нет! Только дай им зеленый свет, позволь развиваться, помогай делом и советом. Но чиновники из краевого правительства рассудили по-иному. И «Леспром ДВ» столкнулся со странным противодействием…

Приоритет

В 2016 году ООО «Леспром ДВ» обратилось в правительство с запросами на подбор лесных участков, чтобы обеспечить будущий завод сырьем. Минпромторг Российской Федерации идею дальневосточников оценил и присудил статус приоритетного проекта.

Для успешного производства заводу требовалось не менее 300 тысяч кубических метров древесины. Управление лесами правительства Хабаровского края выделило несколько территорий в Хорском, Мухенском и Сукпайском лесничествах. Однако количество сырья, которое предоставили чиновники, оказалось занижено в разы – всего 62 тысячи кубометров.

Возможно, сначала в этой истории не было злого умысла, а имела место бюрократическая ошибка. «Леспром ДВ» подал заявку на меньшее количество требуемой древесины. Однако затем был посчитан социально-экономический эффект: если производство удвоить, то и прибыль будет больше. Для района это тоже хорошо, ведь увеличится как количество рабочих мест, так и сумма поступаемых в бюджет налоговых отчислений. В концепцию проекта внесли необходимые изменения.

В 2017 году компании «ВТК» и «Тумнинский прииск» получили лесные участки для реализации своих инвестиционных идей. Но им отошли, в том числе, и те земли, которые должны были быть переданы по обновленному проекту «Леспрому ДВ»! Больше всего досталось «Тумнинскому прииску».

В результате удвоения производства не произошло. Под вопросом оказалось создание совместного российско-китайского промышленного парка с высокой степенью переработки древесины для получения продукции с высокой добавленной стоимостью. Туманным оказалось будущее производств в поселках Хор и Чегдомын.

Слово и дело

Допустим, что чиновники при распределении лесных участков ошиблись. Исправили ли они эту оплошность? Первое, что сделали сотрудники «Леспром ДВ», — тщательно проанализировали перечень документов и хронологическую последовательность их подачи в краевое правительство. Самое главное, что завод в соответствии с инвестиционным проектом даже на пониженных мощностях все равно был запущен. Это они тоже указали.

Была организована межведомственная комиссия для проведения отбора между заявками «Тумнинского прииска» и «Леспрома ДВ». Несмотря на то, что заявка от ООО «Тумнинский прииск» поступила позже, чем заявка от ООО «Леспром ДВ», первых признали прошедшими отбор. «Леспрому ДВ» отказали в передаче дополнительных лесных участков. Более того, представителей этой компании даже не пригласили на заседание комиссии и не оповестили о дате ее работы.

«Леспром ДВ» обратился с заявлением в Арбитражный суд Хабаровского края с просьбой признать недействительными выводы комиссии. После этого генерального директора компании пригласили на встречу с краевым министром природных ресурсов, где попросили отозвать иск. За это чиновник пообещал найти свободные лесные участки. Иск отозвали. Лесные участки не нашли, а министр и его заместитель уволились.

Новое руководство государственного учреждения на словах поддержало инвестиционный проект «Леспром ДВ». На деле — «Тумнинский прииск».