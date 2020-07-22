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Как сломать хорский карандаш?
Чиновники мешают появиться в Хабаровском крае качественной торговой марке
Сейчас найдется немного брендов, которые бы прочно ассоциировались с Хабаровским краем. В 2018 году ООО «Леспром ДВ» анонсировало создание продукта, у которого бы появилась уникальная возможность заявить о себе не только на федеральном, но и на международном уровне. Речь идет о торговой марке «Хорский карандаш».
Компания построила в районе имени Лазо завод по глубокой переработке древесины. Было завезено современное оборудование, нанят персонал. Никаких субсидий от государства, все за свои деньги. Таким инвесторам цены нет! Только дай им зеленый свет, позволь развиваться, помогай делом и советом. Но чиновники из краевого правительства рассудили по-иному. И «Леспром ДВ» столкнулся со странным противодействием…
Приоритет
В 2016 году ООО «Леспром ДВ» обратилось в правительство с запросами на подбор лесных участков, чтобы обеспечить будущий завод сырьем. Минпромторг Российской Федерации идею дальневосточников оценил и присудил статус приоритетного проекта.
Для успешного производства заводу требовалось не менее 300 тысяч кубических метров древесины. Управление лесами правительства Хабаровского края выделило несколько территорий в Хорском, Мухенском и Сукпайском лесничествах. Однако количество сырья, которое предоставили чиновники, оказалось занижено в разы – всего 62 тысячи кубометров.
Возможно, сначала в этой истории не было злого умысла, а имела место бюрократическая ошибка. «Леспром ДВ» подал заявку на меньшее количество требуемой древесины. Однако затем был посчитан социально-экономический эффект: если производство удвоить, то и прибыль будет больше. Для района это тоже хорошо, ведь увеличится как количество рабочих мест, так и сумма поступаемых в бюджет налоговых отчислений. В концепцию проекта внесли необходимые изменения.
В 2017 году компании «ВТК» и «Тумнинский прииск» получили лесные участки для реализации своих инвестиционных идей. Но им отошли, в том числе, и те земли, которые должны были быть переданы по обновленному проекту «Леспрому ДВ»! Больше всего досталось «Тумнинскому прииску».
В результате удвоения производства не произошло. Под вопросом оказалось создание совместного российско-китайского промышленного парка с высокой степенью переработки древесины для получения продукции с высокой добавленной стоимостью. Туманным оказалось будущее производств в поселках Хор и Чегдомын.
Слово и дело
Допустим, что чиновники при распределении лесных участков ошиблись. Исправили ли они эту оплошность? Первое, что сделали сотрудники «Леспром ДВ», — тщательно проанализировали перечень документов и хронологическую последовательность их подачи в краевое правительство. Самое главное, что завод в соответствии с инвестиционным проектом даже на пониженных мощностях все равно был запущен. Это они тоже указали.
Была организована межведомственная комиссия для проведения отбора между заявками «Тумнинского прииска» и «Леспрома ДВ». Несмотря на то, что заявка от ООО «Тумнинский прииск» поступила позже, чем заявка от ООО «Леспром ДВ», первых признали прошедшими отбор. «Леспрому ДВ» отказали в передаче дополнительных лесных участков. Более того, представителей этой компании даже не пригласили на заседание комиссии и не оповестили о дате ее работы.
«Леспром ДВ» обратился с заявлением в Арбитражный суд Хабаровского края с просьбой признать недействительными выводы комиссии. После этого генерального директора компании пригласили на встречу с краевым министром природных ресурсов, где попросили отозвать иск. За это чиновник пообещал найти свободные лесные участки. Иск отозвали. Лесные участки не нашли, а министр и его заместитель уволились.
Новое руководство государственного учреждения на словах поддержало инвестиционный проект «Леспром ДВ». На деле — «Тумнинский прииск».
«Проблемы у нас начались, когда мы только заходили на реализацию инвестпроекта, подавали концепцию на согласование, — рассказывает исполнительный директор ООО «Леспром ДВ» Алексей Царегородцев. — Вместо запрашиваемых 300 тысяч кубометров нам дали только 60. Впоследствии, в течение 2017-2019 годов, мы неоднократно подавали в правительство края предложение по изменению в концепцию нашего инвестпроекта. Однако по тем или иным причинам эти изменения были отклонены. Несмотря на то, что положительный социально-экономический эффект от этих изменений был бы колоссальный. Мы бы на 150% увеличили рабочие места и ассортимент продукции, который выпускаем, увеличили бы отчисления в бюджеты различных уровней. Те мощности, которые сейчас есть, не загружены даже на половину. Современное оборудование, которое мы поставили по лесопилению хвойных пород древесины, рассчитаны на переработку как минимум 100 тысяч кубометров в «ликвиде». То есть 50 тысяч готовой продукции мы готовы выпускать ежегодно. То же касается и шпонового производства – как минимум 15 тысяч кубометров готового шпона мы в силах производить. Однако с тем лесным фондом, который у нас в настоящее время имеется, мы этого физически делать не можем. Сейчас мы судимся с правительством края, чтобы защитить наш инвестиционный проект».
Судьба бренда
Здесь стоит немного отвлечься от мытарств «Леспром ДВ» и рассказать о заводе, который, несмотря на препоны чиновников, все же был запущен. В первую очередь интересует судьба бренда «Хорский карандаш». В данный момент производство этого письменного инструмента налажено на начальной стадии – предприятие изготавливает карандашные заготовки. Они представляют собой небольшие дощечки из липы.
«Здесь находится технологическая линия по пилению лиственных пород с последующей переработкой в карандашные заготовки, — указывает на станки Илья Швецов, директор инвестиционного проекта. — Обращу внимание на ту древесину, которая используется. Это дровяная древесина, которая не имеет никакой ценности. Здесь мы получаем из нее конкретную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Производится все на современном оборудовании, такого оборудования на Дальнем Востоке больше нигде нет».
На карандашные заготовки идут низкосортные круглые лесоматериалы, а также дровяная древесина мягких лиственных пород длиной от 1 метра, не пользующихся спросом. Следующим этапом планируется организовать полный цикл производства карандашей.
На заводе работают технологические линии по созданию пеллет (экологически чистые топливные гранулы) с объемом производства до 5000 тонн в год; организовано сушильное производство пиломатериалов хвойных и твердых лиственных пород; введено в эксплуатацию оборудование для производства лущеного шпона более 15000 кубометров в год. Построены лесопильные цеха для переработки лесоматериалов лиственных пород (5000 кубометров в год). Здесь делают даже палочки для еды.
«У нас практически безотходное производство, — говорит Алексей Царегородцев. — Все виды глубокой переработки древесины, которые есть, мы можем с успехом реализовать на территории нашей производственной базы. Мы приняли решение выходить на рынок не только с пеллетами, которые используются в качестве топлива. Так, для любителей животных мы выпускаем кошачьи наполнители под собственной торговой маркой «Таежный амурский кот», включенной в проект «Наш выбор 27».
На заводе работают более 200 жителей района имени Лазо. Исполнительный директор ООО «Леспром ДВ» гордится тем фактом, что, даже несмотря на отсутствие планируемого количества сырья, им удалось организовать больше рабочих мест, чем изначально планировалось. Предприятие перерабатывает почти 100 процентов заготовляемой древесины, включая нетоварную. Руководство сумело создать ряд производств, которые изначально даже не входили в инвестиционный проект.
«Здесь у нас находится 13 сушильных камер, — показывает оборудование Валерий Каграманян, главный инженер ООО «Леспром ДВ». — Сюда в специальных контейнерах закладывается древесина, и начинается ее термообработка. Древесину обязательно надо сушить, обрабатывать паром, потом снова сушить и увлажнять, чтобы она во время обработки на производстве не деформировалась. В камеры можно за раз загрузить 1200 кубометров».
Странные проверки
Впечатляет? И что делают наши чиновники для поддержания производства в сельской местности? Они… лишают завод «Леспром ДВ» статуса приоритетного инвестиционного проекта! Вот как это произошло.
В начале марта 2019 года «Леспром ДВ» снова обратился в краевое правительство с просьбой предоставить непересекающиеся с другими компаниями лесные участки. С участием начальника отдела по ООД управления по вопросам безопасности правительства края Е. Волковым были проведены совещания. Затем состоялась выездная проверка, которая выявила отставание в графике реализации проекта (что немудрено, учитывая не полностью загруженные по вине чиновников мощности завода). Тем не менее «Леспром ДВ» отчитался об устранении нарушений.
В ноябре 2019 года состоялась новая проверка специалистами лесопромышленного комплекса министерства промышленности Хабаровского края. Она началась очень странно. Например, уведомление о ее начале было направлено на электронную почту предприятия в 9:17, а сама проверка началась ровно через тринадцать минут. Результаты проверки представителям «Леспрома ДВ» не сообщались. Однако через 10 дней снова приехала проверка…
И увидела, что завод не работает. Дело в том, что ранее суд постановил приостановить деятельность производственной базы на 30 суток. Судебные приставы опломбировали оборудование и цеха. Члены комиссии по-своему оценили увиденное… Кстати, в обоих случаях инспекторы заявлялись как снег на голову — без должного уведомления и времени на подготовку документов.
Представители «Леспром ДВ» предложили комиссии приехать посмотреть на работу предприятия после снятия моратория. О чем уведомили зампреда по экономике правительства Хабаровского края Ю. Золочевского. В декабре компания случайно узнала из СМИ, что завод лишен статуса приоритетного проекта…
Селообразующее предприятие
Несмотря на позицию чиновников, «Леспром ДВ» намерен и дальше развивать предприятие. В планах – выпуск профильных хозяйственно-бытовых товаров, организация производства клееных строительных деталей, в том числе из короткомерных пиломатериалов, для обеспечения сферы строительства малоэтажных деревянных домов. Уже существует проект производства комплектов деревянных домов повышенного уровня комфортности из бруса, клееного бруса и щитов.
«Я работаю здесь уже больше восьми лет, — рассказывает работник «Леспром ДВ» и местный житель Анатолий Тын Ван Си. – Я выгружаю лес, обслуживаю пилораму, в общем, занимаюсь всем, что связано с лесом. Платят стабильно. Уезжать я никуда не намерен».
Для района имени Лазо «Леспром ДВ» сейчас фактически является градообразующим (или, точнее, селообразующим) предприятием. Компания взяла на себя нелегкую социальную миссию: она строит объекты лесной инфраструктуры, содержит дороги, занимается благотворительностью, оказывает помощь населению, школам, спортивным организациям.
«Леспром ДВ» снабжает дровами нашу школу и фельдшерско-акушерский пункт, — комментирует Александр Радзиевский, глава поселка Среднехорский. — Если надо где-то дорогу подсыпать, они нам помогают, на своей технике вывозят грунт или зимой расчищают дороги. Большое участие «Леспром ДВ» принял в ремонте администрации и школы – безвозмездно передали пиломатериал. Вроде бы мелочь, но это большое дело, потому что в школе появился дополнительный класс. Многие люди обращаются напрямую к ним по личным вопросам – где-то кому-то гравий привезти или дров. У нас обращаться больше фактически не к кому».
«Местные жители, когда дома строят, обращаются к «Леспром ДВ», — согласен с Радзиевским Владимир Кялундзюга, экс-глава поселка Гвасюги. – Компания никогда не отказывает. Если нужна какая-то спонсорская помощь, в садик или в школу, – всегда без проблем. Людям легче жить, когда есть такие предприятия».
Директор школы села Среднехорское Хандама Дамдинова рассказала, что компания «Леспром ДВ» безвозмездно выделила ученикам лыжи для занятий зимними видами спорта.
«Когда я приехала в этот поселок в прошлом году, то заметила, что в школе дров осталось на неделю. Представители «Леспром ДВ» мне сказали: не беспокойтесь, учите спокойно детей! Теплом мы вас обеспечим».
Подытожим. Итак, компания самостоятельно создает производство, рабочие места и выполняет социальную нагрузку. Почему тогда наше краевое правительство не помогает таким предприятиям? Откуда у чиновников такое отношение к тем, благодаря которым эти чиновники получают свои зарплаты?
История с лишением «Леспрома ДВ» статуса приоритетного инвестиционного проекта очень странная. Почему при равенстве возможностей одним достаются любые лесные участки, которые те попросят, а другим достаются лишь странные проверки? Явно эти барьеры создаются чьей-то корыстной волей.
«При возведении завода ни копейки государственных денег не было потрачено, — говорит исполнительный директор ООО «Леспром ДВ» Алексей Царегородцев. — Это все наши инвестиции – около 1,3 миллиарда рублей. Наш проект признан приоритетным на федеральном уровне. Мы неоднократно обращались за помощью к губернатору и правительству Хабаровского края, но никакой помощи нам оказано не было. Создается впечатление, что такие успешные проекты в крае не востребованы, создание рабочих мест и глубокая переработка древесины поддержки не находит. Почему – вопрос интересный. Мы не исключаем того, что при лишении нас приоритетности весь лесной фонд, который был выделен нашей компании, просто отойдет и будет «попилен» между другими предприятиями. Которые не собираются перерабатывать древесину, а будут просто готовить кругляк и отправлять его в другие регионы или за границу».
Андрей Канев
СПРАВКА
Компания «Леспром ДВ» регулярно участвует в международных выставках и мероприятиях («Китайская международная выставка жилищного хозяйства, продукции и оборудования индустриального строительства» в Пекине, «Российско-Китайский ЭКСПО» в Харбине, «MBC Construction EXPO 2018» в Южной Корее, Форум специализированных выставок «ТехноЛето-ТехноДрев» в Хабаровске, Дни международного бизнеса в Хабаровском крае). Результатами такой деятельности является привлечение новых инвесторов уровня государственных корпораций КНР в лесоперерабатывающей отрасли. А также открытие Российско-японского центра по подготовке специалистов деревообработки в поселке Хор. Достигнуты договоренности о взаимодействии между Хорским агропромышленным техникумом, Вяземским техникумом им. Н.В. Усенко, АНО «Японский центр в Хабаровске», ООО «Леспром ДВ» по проведению образовательных мероприятий для студентов и преподавателей техникумов, сотрудников предприятий муниципального района имени Лазо, обеспечении рабочими местами на вновь создаваемых производствах выпускников техникума.