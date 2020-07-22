Ректор ДВГАФК: Дегтярев сможет объединить жителей нашего края

Для Михаила Дегтярева назначение временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет испытанием на прочность, считает ректор Дальневосточной академии физической культуры и спорта Сергей Галицын.

«В последнее время у нас возникло множество ситуаций, направленных на разъединение, на раскол общества, — говорит Галицын. – Сейчас нам нужен человек, который не только сможет объединить людей, найти компромисс между различными сторонами, но и тот, кто сможет принимать важные для развития края решения»

По мнению ректора ДВГАФК, Михаил Дегтярев может стать таким человеком. В пользу этого играет молодой возраст, энергичность, немалый государственный опыт (Дегтярев был депутатом городского, областного и федерального уровней) и вхожесть нового врио губернатора Хабаровского края в федеральные структуры власти.

«Если мы говорим о качествах, которым должен обладать губернатор, то партийная принадлежность здесь должна отойти на второй план, — продолжает Галицын. – Главное – слышать людей, понимать их проблемы и уметь решать их. Тем не менее, я считаю, что федеральная власть уважает жителей нашего края, слышит нас, поэтому президент принял компромиссное решение — не стал предлагать на должность врио губернатора человека из другой партии».

Также ректор ДВГАФК затронул и тему спорта. Будучи в прошлом председателем комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ, Михаил Дегтярев может немало сделать для развития детского и юношеского спорта в Хабаровском крае.

«Хотя край у нас большой по протяженности, я думаю, что Дегтярев справится с возложенными на него задачами, — рассуждает Сергей Галицын. — Для него это некий вызов. Он уже накопил так называемый количественный опыт, сейчас все должно перейти в качество. На мой взгляд, у Михаила Владимировича уже есть определенный план решения множества накопленных проблем в нашем крае».