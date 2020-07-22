Полная отдача сил в интересах людей

В Хабаровский край прибыл и уже приступил к работе временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев заменил Сергея Фургала, отправленного в отставку из-за утраты доверия и находящегося под следствием. Чего ждать жителям региона после череды громких событий?

Край с самобытной культурой и талантливыми людьми

Случилось то, что случилось: уже у бывшего губернатора Сергея Фургала — криминальное продолжение карьеры, им вплотную занялись силовики. Но полиция и другие правоохранительные органы не стали в этой ситуации инструментом какого-то сдерживания и устрашения. Они сделали свою работу и всё. Людям, погрузившимся в пучину эмоций, дали провести несколько масштабных несогласованных акций. Их, эти акции, на секундочку, в других регионах нещадно и по закону разгоняют, это общеизвестно.

Здесь же федеральная власть действовала предельно корректно и уважительно. Люди имеют право высказать свое мнение о случившемся. Точка. Никаких силовых разгонов — демонстранты в течение нескольких дней перекрывали центральные улицы Хабаровска, были шествия и в других городах. Такого не было нигде, чтобы люди делали селфи с полицейскими и угощали их прохладной водой, а те раздавали защитные маски людям. Это лишний раз доказало, что у той самой Москвы – особое отношение к особому региону. Не было ни дубинок, ни душных автозаков и десятков часов, проведенных в полицейском участке за нарушение правил проведения митингов и акций. Все открыто и по-честному. Жителям края дали возможность сказать всё, что они думают.

И назначение исполняющего обязанности губернатора тоже случилось открыто, в прямом эфире. Дальше – разговор президента Владимира Путина с Михаилом Дегтяревым, теперь уже исполняющим обязанности главы Хабаровского края.

«Михаил Владимирович, есть для вас работа, очень ответственная работа, очень важная. И, конечно, очень нужная. Я имею в виду регион, который я предлагаю вам возглавить, это Хабаровский край. Михаил Владимирович, эта работа, в прямом смысле этого слова, в интересах людей, Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от вас полной отдачи сил и демонстрации навыков, способностей и талантов. Готовы вы к такой работе?» — обратился к Дегтяреву в прямом эфире Путин.

Михаил Дегтярев уже немного был в курсе того, с чем придется столкнуться в крае.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. На повестке – вопросы устойчивой работы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции. Я посмотрел справочные материалы, сегодня коечный фонд не полностью отвечает нормативам, только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность – более ста штук. И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству инфицированных и находящихся в стационарах среди всех регионов ДФО. В этой связи, если доверие мне оказано возглавить Хабаровский край, я бы хотел вас попросить кое о чем – дать поручение правительству России поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения нацпроектов по всем трем направлениям. Это экономический рост, человеческий капитал и комфортная среда. Ну и, кроме того, сейчас идет активная подготовка федерального и краевого бюджетов на 2021-2023 годы. Разрешите мне проанализировать обстановку и через месяц доложить о положении дел в Хабаровском крае», — это ответ Михаила Дегтярева на предложение президента.

Политики здесь нет

Дальше события развивались в русле обычной, бесхитростной, кстати, логики. Дело Сергея Фургала – не политическое. Если бы тут была замешана какая-то интрига, фракции ЛДПР не оставили бы регион. При смене первого лица речь шла исключительно о крайне неприятной криминальной истории, не более того. В подтверждение – федеральная власть в Хабаровском крае сохранит статус-кво. Изменение одно, но важное – в регион приехал человек с незапятнанной репутацией. Доволен назначением один из лидеров системной оппозиции Владимир Жириновский. Хабаровчанам, отдавшим в свое время голоса за кандидата от либерал-демократов, сохранили право их выбора.

«Михаил Дегтярев входит в президентский кадровый резерв. Мы хотели бы, чтобы вместо Сергея Фургала, которого избрал народ, президент назначил исполняющего обязанности губернатора, делать это может только он (Владимир Путин). Администрация президента остановилась на Дегтяревё. Почему? Жители Хабаровска хотели, чтобы это был снова человек от ЛДПР, они голосовали два года назад и не хотели бы, чтобы это был москвич. Михаил Владимирович двум позициям соответствует. Он у нас депутат от ЛДПР и не москвич. И потом его плюс, который уравновешивает, что он не с Дальнего Востока, в том, что он самый молодой губернатор в нашей стране. Я доволен. Президент оказал доверие представителям ЛДПР. Я боялся, что мы потеряем должность губернатора Хабаровского края и придет любой другой, у нас много желающих. Но президент услышал нас, мы хотели этого, настаивали, и он оказал доверие. Мы ему благодарны. Михаил из всего нашего блока депутатов – 40 человек – наиболее подходящий. Он, кстати, инженер, закончил Самарский аэрокосмический университет. А я всегда говорил, что самые трудные задачи в жизни решают инженеры, у них особый склад ума. Гуманитарии – хорошие люди, но «Муму» Тургенева и космический корабль – разные вещи», — заявил в интервью радио «Комсмольская правда» Владимир Жириновский.

Здоровье и созидание

По последним данным, в Хабаровском крае в сутки коронавирусом заболевают более сотни человек, в местных больницах уже едва хватает коек, краевые власти в открытую говорят о введении чрезвычайной ситуации в регионе. Дегтярев приехал в край в сложнейшее время, такого не было никогда: чтобы и протесты, и вирус, и регион больше недели без главы. Ему придется не только справляться с валом заболевших, но и немедленно налаживать взаимодействие с муниципалитетами. Власти Хабаровска уже заявили, что совместная работа с врио губернатора начнется с первых дней.

«Хабаровчане – понимающие люди, и самое главное – люди нуждаются в молодых руководителях на должности исполняющего обязанности региона. Он инженер, есть желание работать, мы это видим. Хабаровск примет нового губернатора, это однозначно. Я уверен, что хабаровчане и весь Хабаровский край будут работать и помогать новому временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края.

Что касается протестов. В период карантина, в период пандемии они отрицательно сказываются на здоровье граждан, у нас сегодня идет увеличение заболеваемости, поэтому эти акции можно было провести в поддержку Сергея Фургала, высказать свое мнение, эмоции. На это жители Хабаровска имеют полное право. Ну день-два, но чтобы это продолжалось длительный период – в этом нет необходимости.

И дело не возрасте Дегтярева, а дело в профессионализме. Если рядом будут хорошие помощники, рядом будет команда, которая будет работать именно на губернатора, на созидание, на развитие Хабаровского края. Жители Хабаровского края это быстро оценят и поймут, что к нам пришел человек, который не только болеет за Хабаровский край, но и стремится развивать его. Для дальневосточных регионов самое главное — инвестиции. Только они помогут развивать Хабаровский край. Я уверен, что у нас все будет хорошо. Я бы хотел пожелать всем хабаровчанам, жителям региона благоразумия. У нас состоялось назначение, мы этому рады, и я уверен, что хабаровчане, жители края оценят это нормально. И еще раз повторю: для нас самое главное – работа на созидание», — заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Евгений Постышев

Справка:

Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве (ныне Самара) в семье врачей. В 1994 году с родителями жил в Йемене. С семи лет занимался фехтованием.

В 1998 году с отличием окончил Самарский международный аэрокосмический лицей.

В 2004 году окончил факультет двигателей летательных аппаратов, а в 2005 г. — факультет экономики и управления Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева (СГАУ, ныне Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева), получив специальности инженера, менеджера и переводчика.

В 2012 году окончил факультет современного права в Институте мировых цивилизаций по специальности «Юриспруденция». Прошел обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2015), выпускник программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2018).

С 5 октября 2016 года — председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С февраля 2017 года — член президиума фракции ЛДПР.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 4 млн 813 тыс. рублей, супруги — 2 млн 33 тыс. рублей.

Женат, супруга — Галина Викторовна Дегтярева (род. 1984). Согласно декларации о доходах 2018 года в семье трое несовершеннолетних детей.