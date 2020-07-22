Гороскоп на 22–29 июля: Все можно, можно все





Карта недели – «По зубам»

Что бы ни произошло на этой неделе, хватит сил и оптимизма для того, чтобы продолжить начатое. Успех в делах не исключен только в том случае, если вы направите свои силы на благие, а не на разрушительные цели.

Овен – «Вижу цель»

Чтобы ситуация приняла более определенный характер, может потребоваться не одна неделя. Не торопите события! Дайте время на обдумывание ответа и выстраивание тактики и себе, и собеседнику. Прежде чем что-то предпринять, определите цель действий и степень риска.

Телец – «Без суеты»

Неделя будет непростой, но вы все же сможете добиться успеха, если приложите усилия. Важно как можно раньше определиться с целями, так вы сможете избежать суеты и неразберихи. Некоторые трудности могут возникнуть в общении с коллегами и близкими людьми.

Близнецы – «Нескучные дни»

Неделя будет беспокойной, но интересной. Времени на отдых будет катастрофически мало из-за появления новых профессиональных задач. Появится также возможность проявить себя.

Рак – «Перемены»

То, что беспокоило вас в последнее время, теряет актуальность, напрасные переживания остаются в прошлом. Совсем скоро вы поймете, что настало время перемен, и, не откладывая, сделаете первые шаги в избранном направлении.

Лев – «Трудяга»

Неделя сложится особенно удачной для тех, кто сосредоточен на работе и стремится к профессиональным успехам. Решения, которые вы принимаете, оказываются верными. Окружающие могут сомневаться в этом, но позже признают вашу правоту.

Дева – «Зарядись»

Неделя может показаться утомительной, но вовсе не потому, что будет слишком много сложных дел. Вы отдали большое количество сил какому-то важному проекту, и теперь запас энергии значительно снижен. Вам необходима перезарядка! Не помешает отдых на природе в приятной компании.

Весы – «Обидно, досадно…»

На этой неделе возможна несправедливость по отношению к вам. Как бы обидно вам ни было, не ввязывайтесь в конфликт. В противном случае вы столкнетесь с проблемами с законом.

Скорпион – «Будь собой»

Неделя приятных встреч ждет вас. Не бойтесь быть собой – вы понравитесь новым знакомым, сможете заинтересовать тех, кто вам симпатичен. Наладится ситуация и в семейной сфере. Конфликтов и разногласий не возникнет, если вы прислушаетесь к советам старших родственников и не станете нарушать семейных традиций.

Стрелец – «Встречи»

Вас ждет неделя приятных встреч. Запоминающееся романтическое свидание буквально вскружит голову, а дружеские посиделки надолго поднимут настроение. Возможны также дальние поездки, неожиданные приглашения и предложения.

Козерог – «Мир»

Ощущение внутренней гармонии как с собой, так и с окружающим миром будет сопровождать вас на этой неделе. Отношения с близкими складываются как нельзя лучше. Давние разногласия и споры остаются в прошлом. Ничто не сможет испортить атмосферы поддержки и взаимопонимания.

Водолей – «Не торопись»

Не принимайте поспешных решений о покупках, избегайте сомнительных сделок. Если вам нужен совет, обращаться за ним стоит только к проверенному человеку. От незапланированных поездок лучше воздержаться.

Рыбы – «Сюрприз»

Вас ждет неделя приятных сюрпризов. Бесконечные встречи, переговоры принесут удовлетворение и чувство гармонии.