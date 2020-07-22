Эксперты присматриваются к врио

Стартовая позиция хорошая, но народ надо утихомирить

Андрей Белоглазов, член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), член Общественной палаты РФ

"Самое важное, что я вижу в этом назначении, это то, что президент уважает выбор жителей Хабаровского края и поэтому предложил эту должность представителю той же партии, к которой относится Фургал - ЛДПР. Сегодня и в Законодательной думе региона, и в городской думе большинство депутатов также члены ЛДПР, и за них голосовали хабаровчане. Учитывая это, можно сказать, что история с арестом Фургала не политическая, какой ее пытаются сегодня сделать, а обычная криминальная. Иначе глава государства назначил бы в регион кандидатуру с другим политическим окрасом".

Григорий Говорухин, социолог, профессор кафедры АмГПГУ

"Дегтярёву 39 лет. Политическая карьера еще впереди. Это хорошая стартовая позиция. Он пришел сюда на достаточно сложную ситуацию, и, скорее всего, он будет кооперироваться с Трутневым, иначе у него просто не получится. Ну и, понятно, будет прислушиваться к Жириновскому. Он будет сидеть на двух или на трех стульях. И если у него еще получится это, то я думаю, что это хорошая стартовая позиция. По сути, у него есть стимул для того, чтобы что-то делать. Меркантильный, но стимул"

Владимир Бейк Ку Сен, заместитель руководителя Ассамблеи народов Хабаровского края

"В Хабаровском крае сегодня проживают 145 национальностей, так что в регионе остро стоит вопрос межнационального и межконфессионального взаимодействия. Такой край не может остаться без руководителя, который в любом субъекте является гарантом спокойствия, безопасности и благополучия его жителей. Поэтому, на мой взгляд, в список главных задач для него должны войти сохранение мира и межнационального согласия, особенно в условиях миграции к нам граждан из бывших советских республик".





Илдус Ярулин,заведующий кафедрой социологии, политологии и регионоведения Тихоокеанского государственного университета

"В первую очередь он должен приступить к "замирению" территории - утихомирить нестабильные настроения граждан. И сразу после - к борьбе с коронавирусом, все-таки у нас стабильный ежедневный прирост зараженных".





Галина Кононенко, председатель Общественной палаты Хабаровского края

"Новому главе региона необходимо также будет уделить большое внимание состоянию социального партнерства в крае, одной из сторон которого является правительство. Ведь результаты диалога власти с общественными организациями и предприятиями в конечном итоге скажутся на простых трудящихся".

Петр Перевезенцев, первый секретарь хабаровского крайкома КПРФ:

"Надо посмотреть на человека, как человек зайдет в регион. Конечно, имеет значение то, что он не местный, будет сложно, наверное, ему вписаться, особенно на фоне протестов. Но человек системный пришел, из ЛДПР, поэтому ему с властью будет комфортно работать. А как воспримет население – сложно сказать. Но если приняли решение оставить регион за ЛДПР, то вполне уместна эта кандидатура. Надо навести сегодня порядок в крае, вернуться в нормальное рабочее русло".

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций:

"Я думаю, важно то, что Дегтярев представляет элиту ЛДПР, он именно партийный политик. Его направили в Хабаровский край оттого, что ЛДПР считают ответственной за политику в регионе и партией, способной стабилизировать ситуацию. Дегтяреву нужно показать и управленческому аппарату, и людям, что он во всех смыслах преемник. И только тогда ему удастся установить контроль за ситуацией в регионе. При этом он должен учитывать интересы федерального центра. И, я думаю, что команда, та что есть (команда Фургала), её можно адаптировать, возможно, добавить близких соратников. Важно показать, что та власть, которая устанавливается в Хабаровске, – та власть, что нужна хабаровчанам, власть, учитывающая их интересы. И она, эта власть, будет в каком-то смысле преемницей тех изменений, которые делал прежний губернатор".

Алексей Мухин, директор Центра политической информации:

"Федеральный центр применил модель растягивания кризиса во времени, для того чтобы сделать более мягкими его проявления, полиция вела себя крайне корректно. А Владимир Вольфович доказал, что он по-прежнему крепкий лоббист и все свои качества не потерял, несмотря на возраст. А Дегтяреву придется доказать, что он прежде всего маскулинный политик и, несмотря на федеральный статус, будет отстаивать интересы региона. Кроме этого, та система отношений, которую он сейчас заложит, система сдержек и противовесов, он положит в основу своей избирательной кампании и в дальнейшую работу с местными группами влияния. Это не только представители истеблишмента, но и криминалитет, который в крае довольно силен. Со всеми надо будет договариваться. Специфика губернаторства Сергея Фургала, она выявила эту проблему. Очень много ситуаций стало разрешаться не в правовом поле, а вне его, мягко говоря. И это симптом, и обеспокоил, в том числе, федеральный центр".

Али Мамедов, предприниматель

"Хабаровский край для любого губернатора непростой регион. Здесь живут люди, доверие которых необходимо заслужить. Причем не обещаниями, а конкретными делами. Те, кто трудятся в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, со скепсисом относятся к тем, у кого слова не соотносятся с делом. Поэтому, Михаил Владимирович, за дело!"

Евгений Постышев