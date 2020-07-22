Жириновский: Фургал накануне ареста хотел уйти в отставку

Сергей Фургал собирался прилететь в Москву и написать заявление об увольнении с поста губернатора Хабаровского края по собственному желанию, сообщает телеграмм-канал Вокруг и около (https://t.me/vokrugiokolo). Однако за два дня до данного события Фургала арестовали сотрудники полиции. Об этом перед депутатами Госдумы заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Все решает одна команда, как и Хабаровск: губернатор уже во вторник собирался приезжать в Москву писать заявление об уходе по собственному желанию, — сказал главный российский либерал-демократ. — Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать? Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил».

Напомним, что Сергея Фургала подозревают в организации убийств двух бизнесменов и одном покушении на убийство. В городах и селах Хабаровского края в его поддержку проходят многотысячные митинги. В социальных сетях активно репостится непонятно кем составленная методичка из 20 пунктов "Что сделал Сергей Фургал на посту губернатора".

И пикеты, и репосты порождают закономерный вопрос - если Фургал действительно был так популярен и так много сделал для края, зачем он, если верить Жириновскому, хотел уйти в отставку? И почему митингующие хотят вернуть обратно того, кто так стремился их покинуть?