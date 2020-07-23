50 тыс рублей — за 100 баллов по ЕГЭ

Школьники Хабаровского края, сдавшие единый госэкзамен на 100 баллов, получат премию губернатора.

По данным официального портала регионального правительства,

Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, премии будут перечислены в июле-августе 2020 года. Вместе с тем, выпускники могут заключить соглашение с одним из предприятий края, гарантирующее не только методическую помощь во время обучения в вузе, но и последующее трудоустройство.

Дальнему Востоку нужны квалифицированные кадры, способные создавать и внедрять новые технологии. Нередко дети из числа победителей олимпиад, а также получившие наивысший балл при сдаче ЕГЭ, уезжают учиться в другие регионы.

Для закрепления талантливых выпускников в крае, разработан соответствующий документ. В рамках договора предприятия берут на себя обязательства по научно-методическому и научно-практическому сопровождению на конкурсах и олимпиадах, материально-технической и методической помощи школьникам. Кроме того, во время обучения в вузе, выпускнику, заключившему соглашение, оказывается помощь в проведении исследовательских работ. А после окончания обучения гарантировано трудоустройство на предприятие, — сообщили в краевом министерстве образования и науки.

Первые соглашения были заключены в 2016 году. Уже в 2021 году пять выпускников вузов приступят к работе в учреждении здравоохранения Амурска, в ООО «Хабаровский завод строительной керамики» , ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», в Почте России, а также ПАО «Сбербанк России».

На сегодняшний день в крае зарегистрирован уже 21 стобалльный результат по ЕГЭ. В том числе 18 человек написали на отлично экзамен по русскому языку. Экзаменационная кампания продолжается.