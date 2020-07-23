Жители Хабаровска жалуются на вонь с местного аэродрома

Жители улицы Дальней (поселок имени Горького) уже больше недели испытывают мучения в собственных домах. Дело в том, что недалеко находится аэродром. С той стороны по ночам на жилой район опускается марево крайне неприятного запаха.

Местная жительница Валентина Бабаева говорит, что амбре напоминает жженую резину. Раньше вони не было, она появилась вместе с еще одной напастью – низко летящими самолетами и вертолетами. Раньше воздушные суда пролетали по маршрутам, проходящим в стороне от жилых домов. Теперь же они летают прямо над крышами. Причем не только ночью.

«Я не знаю, что произошло, почему они стали летать прямо над нами, - говорит Бабаева. – Но грохот стоит жуткий, спать невозможно. Еще беда – самолеты в воздухе сливают керосин. Из-за этого гибнет ягода, овощи мы не рискуем есть – они все в пятнах неприятного вида».

Более подробно о бедах, постигших жителей улицы Дальней, читайте в ближайшем номере газеты Молодой дальневосточник XXI век.