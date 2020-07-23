Российским туристам — кешбэк на 15 млрд рублей

Правительство России будет частично компенсировать путешественникам стоимость путевок.

Официальный портал правительства России сообщает, что из Резервного фонда будет выделено 15 млрд рублей на кешбэк туристам.

Туристы, путешествующие по России, смогут рассчитывать на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку путёвок. Для этого из резервного фонда правительства выделяется 15 млрд рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

При стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путёвку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше.

Обязательные условия участия в программе – продолжительность тура не менее пяти ночей, оплата через российскую платёжную систему «Мир».