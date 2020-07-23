Жители Хабаровского края, возможно, будут платить меньше за услуги ЖКХ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в числе первых заявлений, сделанных в новой должности, назвал снижение тарифов на ЖКХ в регионе. Он сказал, что можно «попробовать» повлиять на цены за услуги жилищно-коммунального хозяйства. В качестве механизма влияния Дегтярев назвал субсидии, которые надо выпросить у федерального центра.

«У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ, - заявил Дегтярев. - Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло – не очень хорошо».

Станет ли для жителей Хабаровского края понижение тарифов за услуги ЖКХ реальной заслугой нового руководителя региона или это просто популизм, покажет время. Однако скепсис все же превалирует.