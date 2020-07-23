Хабаровского «миллионера» посадили за налет на инкассаторов

14 лет назад житель Хабаровска организовал со своими подельниками шайку для нападения на инкассаторов. 14 июля 2006 года он вместо с двумя своими подельниками совершили налет в филиале одного из банков краевой столицы. Одного инкассатора бандиты убили, второго ранили. Добычей преступников стало 14 миллионов рублей. После этого разбойники скрылись.

В 2006 году сотрудники полиции попытались задержать одного из троицы. Однако тот оказал сопротивление и был убит. Второго бандита поймали, и в 2010 году отправили в места не столь отдаленные на 15 лет.

Третьему преступнику удалось скрываться от правосудия целых 12 лет. Только в 2018 году его нашли на территории иностранного государства. Разбойника скрутили и этапировали в Хабаровск. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Заметим, что в цифра «14» сыграла в истории преступной троицы роковую роль. 14 июля они совершили налет, похитили 14 миллионов рублей, и спустя 14 лет после совершения разбоя Фемида, наконец, покарала последнего участника убийства инкассаторов.