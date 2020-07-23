Ответственный за Хабаровский край появился в регионе

Михаила Дегтярева, врио губернатора, судя по заявлениям, можно считать ответственным за Хабаровский край.

Михаил Дегтярев — соратник прежнего губернатора Сергея Фургала, член ЛДПР. И лексика у нового руководителя вполне партийная, соответствующая моменту.

«Люди в Хабаровске культурные, улыбаются. Могут и на… послать, но я тоже могу», – сказал политик.



Что касается настроя Михаила Дегтярева, то в ближайшее время край ждут очень серьезные изменения, они коснутся каждого жителя. Дегтярев намерен добиваться снижения платы за услуги ЖКХ. И это только первые шаги. Протесты, идущие фоном, лишь будут стимулировать нового руководителя администрации к понятным и полезным шагам.