Новости
Ответственный за Хабаровский край появился в регионе
Михаила Дегтярева, врио губернатора, судя по заявлениям, можно считать ответственным за Хабаровский край.
Михаил Дегтярев — соратник прежнего губернатора Сергея Фургала, член ЛДПР. И лексика у нового руководителя вполне партийная, соответствующая моменту.
«Люди в Хабаровске культурные, улыбаются. Могут и на… послать, но я тоже могу», – сказал политик.
Что касается настроя Михаила Дегтярева, то в ближайшее время край ждут очень серьезные изменения, они коснутся каждого жителя. Дегтярев намерен добиваться снижения платы за услуги ЖКХ. И это только первые шаги. Протесты, идущие фоном, лишь будут стимулировать нового руководителя администрации к понятным и полезным шагам.
«Те, кто кричит: “Дегтярев, уходи!”. Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр на столе у меня скопилась. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет», – заявил он.