Меры федеральной поддержки в Хабаровском крае

Хабаровскому краю, как и другим регионам Дальнего Востока, уделяется действительно много внимания со стороны федеральных властей. Возможно, проблема в том, что население региона получает минимум информации о том, что прямо здесь и сейчас реализуются те или иные федеральные программы, строительство объектов финансируется из федерального бюджета.

Как пример: буквально месяц назад пришли новые, современные машины скорой помощи – всего в этом году в край поступит 90 карет. Или лесоохрана – Хабаровский край получил 20 новых машин для тушения лесных пожаров и борьбы с браконьерами. Однако в информационной повестке региона эти темы проходят под брифом краевых, губернаторских достижений.

Дальневосточная ипотека





Принято заявок – 4873

Одобрено — 2979

Заключено договоров 1159

На сумму – 4,2 млрд руб.

Средняя сумма кредита – 3,6 млн руб.

Хабаровский край находится на 3 месте в рейтинге регионов ДФО по сумме выданных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». Данные на 16.07.2020.

Нацпроект «Жилье и городская среда»

В 2020 г. запланировано:

Реконструкция 118 общественных пространств в 54 муниципалитетах Общая сумма — 399 млн руб., из них — 373 млн – федеральные средства

В 2017 году в Хабаровском крае расселили все дома, которые получили статус аварийных до 1 января 2012 года.

Общая стоимость мероприятий — более 2,3 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей из федерального Фонда содействия реформирования ЖКХ. Совместно с администрациями муниципалитетов за семь лет удалось построить 52 новых малоэтажных дома, еще 83 жилых помещения были куплены для переселенцев.

393 млн руб. выделено на ремонт общественных территорий в 2019 г.. 137 общественных территорий в 39 муниципалитетах благоустроено.

Нацпроект «Демография»





В 2019 году построены три детских сада в Хабаровске и один в поселке Дормидонтовка Вяземского района. Помимо этого, 4062 семьи получили единовременную выплату на первого ребенка, еще 544 семьи распорядились региональным материнским капиталом. Перевыполнен план по проведению процедуры ЭКО – всего 1323 операции.

Нацпроект «Здравоохранение»

Более 550 тысяч жителей края прошли профилактические осмотры.

В 2019 году в восьми детских поликлиниках в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Охотске выполнен ремонт, а также поставлено новое оборудование.

Нацпроект «Образование»

В 2019 году обновлен спортивный инвентарь – школы сел Пивань, Датта, Сулук, Тейсин, Маго, Санболи, Малышево, Монгохто.

Открыты центры цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» — 24 сельских школы

Центр цифрового образования «IT-куб» открыт в Хабаровске.





Федеральные меры поддержки борьбы с коронавирусной инфекцией

90 современных карет скорой помощи поступает в Хабаровский край по поручению вице-премьера правительства – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Нацпроект «Спорт – норма жизни»

Построены стадионы в Хабаровске (ул. Воровского) в п. Переяславка (для школы № 1). Спортивные комплексы в Хабаровске («Авангард») с. Некрасовка.





План социального развития центров экономического роста

Из федерального бюджета выделено:

2018 г. — 2 629,7 млн рублей

2019 г. -2 784,8 млн рублей

2020 г. – 2 011,4 млн рублей

2021 г. – 1 966,4 млн рублей

Строительство межрайонного онкологического диспансера г. Комсомольска-на-Амуре. Окончание строительства – 31.12.2020. Объем средств федерального бюджета – 1 558 млн рублей.

Строительство дворца единоборств «Самбо» в г. Хабаровске. Завершение строительства – 30.09.2020.

Строительство лечебного корпуса центральной районной больницы г. Николаевска-на-Амуре. Завершение строительства – 31.03.2021.

Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. 4 этап. Завершение строительства – 31.12.2021.















































