В Хабаровске появился новый «народный» маршрут

С 24 июля автобус №70 будет ходить по другому маршруту. Схема будет такова: улица Подгаева – Лейтенанта Орлова – Волочаевская – Краснореченская – 65-летия Победы – «Первый микрорайон» – проспект 60-летия Октября – Юбилейная – Южнопортовая – Карла Маркса – Синельникова – Ленинградская – переулок Ленинградский – железнодорожный вокзал – автовокзал.

Жители Волочаевского городка и квартала «Ю-сити» неоднократно просили администрацию города поменять данный маршрут. Мэрия пошла навстречу пожеланиям народа.

«Получить информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту, можно, воспользовавшись интернет-сайтами «Транспорт27.рф», «bus27.ru», мобильными приложениями «Go2bus», «Умный транспорт», либо позвонив диспетчеру МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 91-02-07», - сообщил консультант отдела городского управления промышленности, транспорта, связи Евгений Гужавин.

Обслуживать маршрут будут семь автобусов. Интервал движения в час пик составит от девяти до двенадцати минут.