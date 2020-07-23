В Хабаровске дурак и стекло разбил, и руки порезал

Жительница Хабаровска обратилась в полицию с заявлением, что у нее пропала норковая шуба стоимостью сто тысяч рублей. Неизвестный преступник разбил стекло на балконе, проник в квартиру, взял шубу и был таков.





Пострадавшая сразу же указала на возможного виновника кражи – собственного сына. Дело в том, что 35-летний оболтус нигде не работал, страшно пил и постоянно требовал у родителей денег на горькую. Вот и в очередной раз кровинушка стал клянчить у матери деньги, а когда та отказала, сильно разозлился. По странному совпадению, в этот же день шуба и пропала.





Полицейские задержали мужчину. Тот признался в содеянном преступлении. Воспользоваться ворованной меховой верхней одеждой он не успел, так как будучи, что называется, «в дрова», где-то ее потерял.





Теперь оболтусу грозит до шести лет лишения свободы. Получилось, что воришка опростоволосился по всем фронтам: стекло разбил, руки порезал, шубу потерял, да еще и уголовное дело получил. Кстати, ранее он уже был судим за мошенничество и подделку документов.



