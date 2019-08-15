Из правительства Хабаровского края скоро уволят высокопоставленного чиновника

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что региональное правительство скоро покинет первый зампред по экономическим вопросам Юрий Золочевский.

«Из правительства региона ушёл первый заместитель председателя Владимир Хлапов — его заявление я удовлетворил, - сообщил Дегтярев в своем Инстаграм-аккаунте. - Кроме того я жду, по почте идёт из Москвы, заявление об уходе Юрия Борисовича Золочевского — его мы тоже удовлетворим».

Напомним, что Золочевский и Хлапов входили в ближайшее окружение арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.