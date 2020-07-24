Год заказных расправ

События прошедшей недели намекнули, что мы давно - коронавирус спутал все библиотечные планы - не открывали подшивку «МД». Что ж, и год, и тему определило время. Не будем анализировать происшествия с точки зрения сегодняшнего дня, проникнемся впечатлениями времени общака и крестных отцов

Робин Гуд с «Береттой»

«МД» № 5 от 28 января – 4 февраля 2004 г.

21 января на перекрестке улицы Пушкина и Уссурийского бульвара в 10:17 утра кто-то расстрелял Александра Былкова.

…Однокурсники помнят его таким, еще в студенчестве окрещенным Робин Гудом…

«Известный предприниматель», «участник спортивно-криминальной группировки - кто же он, пятидесятилетний Александр Александрович Былков, в голову которого из окна обогнавшей джип легковушки летели автоматные пули?

…Для кого-то он был тренером и какое-то время даже занимался физподготовкой будущих оперов и следователей в Школе милиции. Для кого-то сенсеем: у Былкова - черный пояс по карате. Федерация бильярда потеряла своего председателя. Спортивный комплекс, гостиница, торговый центр, бар, казино, дорогие здания в самом центре, автомобильные стоянки - разным людям приходилось встречаться с Былковым по различным поводам. Странно, конечно, в свете произошедшего, но никто из тех, с кем довелось поговорить, не назвал за убитым каких-либо неприятных черт. Вот о бригаде «былковских» спортсменов, напротив, мнение совершенно противоположное - полные отморозки, говорят. Пусть примеров и не приводится, но уже одна эта характеристика заставляет задуматься о личности руководителя.

В самостоятельный полет Былков ушел с десяток лет назад. С должности начальника охраны в фирме у одного крупного на сегодняшний момент предпринимателя. Хотя, говорят, отношения поддерживались, но не афишировались. Несколько раз Былкову даже приходилось «брать огонь на себя», защищая бывшего начальника и его сына, побывать под следствием. Несмотря на связи среди правоохранителей и спецслужб.

...Таких пышных и многолюдных похорон давно в Хабаровске не было. Военная полевая кухня перед поминальным столом с пропускной способностью человек в пятьдесят... Согбенная бабулька, ковыляющая с цветком: «Мне надо к Сашеньке»... Молоденькие девчонки, причитающие о «дяде Саше»... Отмечено присутствие обычных, не имеющих никакого отношения к криминалу людей. Все-таки Робин Гуд?

«Если вскоре завалят Краба, то это проделки нового крестного отца», - первая версия, которую довелось услышать. Обоснование? Уже несколько месяцев город живет, притаившись в ожидании: будет передел, не будет? Старый «король» покинул трон вместе со своим войском. У нового войска пока нет. Без Былкова отличная бригада остается без «хозяина»... Второй предполагаемый передел - экономический, слишком много у Сан Саныча было доходных мест. «Нам пора перекрашиваться, - заявил не так давно лидер одной из спортивных группировок. - Надевать пиджаки и галстуки и идти в легальный бизнес». Что, собственно, и делается, «крышевые» накопления удачно отмываются. Вас не удивляло, что в нашем небольшом, в принципе, городе целых тринадцать казино? Так вот, может, кто и разинул рот на чужой бутерброд. Бизнес хоть и легальный - правила игры те же.

Еще один вариант, довольно распространенный в Хабаровске, - убить кредитора. Проще лишить другого жизни, чем отдать то, что взял. По такому мотиву заказали Тамару Лопатюк и лидера городского общака Киселя. Дебитор у них, кстати, был один и тот же. Есть мнение, что Саныч мог пострадать, принявшись исправлять чьи-то косяки. Чем, в принципе, занимался частенько. Улаживал проблемы как среди своих, так и вмешивался в отношения «воспитанников» с правоохранительными органами. «Он всегда был буфером между теми и другими», - говорит хорошо знавший Былкова человек, - Может, стал мешать...»

Или исполнил миссию? «Показательные выступления» вполне в духе некоторых товарищей, желающих показать, как один за другим уходят из жизни лидеры общака.

Или у киллеров не было другой возможности выполнить заказ? Ведь недаром Былков ходил с заряженной "Береттой", незаконной, конечно же. Ждал нападения. И одно из покушений на его жизнь было неудачным. Занимаясь поиском в Интернете информации «на тему», я случайно попала на виртуальный сайт заказных убийств. Александр Былков был заказан анонимом 23 сентября 2003 года. Шутка, наверное. Смешная.

Покушение на вора в законе

«МД» № 34, 18–24 августа 2004 г.

В ночь с 11 на 12 августа бронированный «Мерседес» Сахно (Сахнов Эдуард Георгиевич, коронован в воры в законе в 1990 году, после смерти лидера дальневосточного общака Джема Васина стоит у руля власти, проживает в Комсомольске-на-Амуре) двигался по федеральной трассе в сторону Хабаровска. Засада поджидала в Нанайском районе - на 136-м километре, близ поселка Маяк. В 0:15 автомобиль с «королем» расстреляли из автомата. Пострадавших двое, один из парней-охранников с огнестрельным ранением в живот в данный момент находится в хабаровской больнице. Сам Эдуард Георгиевич не пострадал, но спрятался. Его нынче усиленно охраняют. Интересно, долго ли продлится осада?

По версии одного из следователей краевого УВД, заказное убийство «работали» непрофессионалы, оттого так все и вышло. Кто ж такая жадина? Или дело не в деньгах? Впрочем, тот же следователь, а вместе с ним и разные информагентства определяют этого «кого-то» как «руку Москвы». Вроде как наши местные и их «западные» не поделили нефтяной бизнес. Может, и так, во всяком случае «делят» они уже все и давно: в убийстве Соседа-Меркумьянцева тоже видели московский след. Предполагалось, что и отдельные, но достаточно сильные хабаровчане еще тогда встали на чужую тропу.

Игра в прятки

«МД» № 41, 6–13 октября

25 сентября в 2:55 в квартире на Амурском бульваре, сообщает служба информации главного управления МВД, обнаружен труп Равнягина В.М. с огнестрельным ранением в область грудной клетки из газового пистолета Иж-71. Труп направлен в морг. Оружие самозащиты стало орудием убийства посредством переделки его под калибр 9 мм.

Событие породило разного рода слухи - всех занимал вопрос: почему застрелился Пряник? Под таким прозвищем был известен в городе Владимир Равнягин, соратник и едва ли не правая рука «экс-отца» города Краба. В ноябре Пряник мог бы справить 52-й день рождения. Говорят, он был человек с понятиями. Выучился в зоне: с десяток лет «строгача» - это вам не изюму фунт. И вот надо ж какой конфуз.

Побоялся расправы за нападение на вора в законе. Такова едва ли не основная версия происшествия.

Извещая о неудавшемся расстреле Сахно, кое-кто предполагал - не иначе рука Москвы. Помнится, одна из версий расстрела удавшегося (похожим образом был убит хабаровский «крестный отец» - Сосед) - московская. Еще тогда начали говорить о влиянии столицы на взошедшего на освободившийся трон Краба. Кстати, а почему его «шевроле» кто-то остановил по дороге на кладбище лентой с шипами в день похорон другого авторитетного человека - Сан Саныча Былкова? Тоже расстрелянного из автомата... В общем, тень пала.

На Пряника? Вряд ли. Имеется другое мнение: человеку с понятиями стыдно находиться в подобной компании. Честь не позволяет.

…Весной в глухой тайге, на заимке, сообщали официальные источники, был обнаружен склад оружия. Увы, хозяина заимки Краба там не было, хотя именно его и искали. А ведь ходят слухи, что не налегке сбежал то ли на Украину, то ли в Грузию известный лесовик-предприниматель, а с грузом в несколько миллионов долларов. Из общаковской кассы.

После освещенных в прессе посиделок на дне рождения прокурора (кстати, ушел на пенсию) исчез из города и ответственный за Краснофлотский район некто Иванчик (говорят, казначей). На этом месте хочется вставить еще одно сообщение. От РИА «Новости».

«В Хабаровске сотрудники милиции задержали трех безработных, которые 23 сентября похитили менеджера фирмы «Нулидж». За его освобождение преступники требовали деньги. В настоящее время потерпевший освобожден, по данному факту возбуждено уголовное дело».

«Я честный предприниматель, - написал в своем заявлении освобожденный. - Заза и Дима-Фашист насильно удерживали меня в своей квартире...»

Наши источники говорят, что сами Заза и Фашист рассказывают: ел, пил и веселился вместе с похитителями. Наверное, пока не понял, что не выпустят. Тогда и обратился в милицию. Освобождение производили оперативники главного управления МВД. Можно лишь поаплодировать уголовному розыску, да еще буквально после профессионального праздника, если бы не одно «но»...

Менеджер фирмы «Нулидж» - он же родственник Иванчика, он же его водитель. Принадлежность к группировке - крабовский. Трое упомянутых безработных работают на нынешнего отца города -Пашу Уматного. Так кто кого? Почему опальный менеджер (а бывшая бригада Краба – может, 200 «сабель», может, 300, нынче либо в бегах, либо сдается на милость Сахно, даже «крабий брат» самолично просил «за себя и свой бизнес») не побоялся звонить в милицию?

Увидеть Родину и умереть

«МД» № 45, 3–10 ноября

За реальную помощь следствию в раскрытии убийства известного хабаровского предпринимателя Евгения Зори объявлена награда в размере 20 тысяч долларов США. Ее уже собрали и готовы выплатить друзья и коллеги бизнесмена, расстрелянного в ночь на 29 октября в Кировском районе краевого центра, неподалеку от своего дома.

…Как рассказали в отделе информации Главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, вечером 26 октября 44-летний предприниматель прилетел в Хабаровск из Канады (в прошлом году он получил двойное гражданство). Покинуть Ванкувер Евгения заставили дела. На 28 октября было назначено заседание Хабаровского арбитражного суда, куда Зоря обратился с иском против внешнего управляющего одного из хабаровских заводов. Заседание не состоялось.

А 29 октября, в 0:10, тело хабаровско-канадского предпринимателя с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено у дома №16 по улице Серышева. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила на месте преступления и брошенное орудие убийства - пистолет Макарова. В кармане убитого лежала тысяча евро. Дорогие часы тоже не были похищены.

В ходе начавшегося расследования было установлено, что бизнесмен поставил свою иномарку на автомобильной стоянке и пешком направлялся домой, когда на него напал неизвестный. Евгений попытался оказать сопротивление, но был расстрелян из пистолета, после чего нападавший скрылся. Сотрудники милиции и прокуратуры склоняются к версии, что убийство предпринимателя носит заказной характер.

До занятия коммерцией Евгений Зоря был военным журналистом, работал в газете Дальневосточного военного округа «Суворовский натиск». В звании майора вышел в отставку. Затем занялся бизнесом и преуспел на ниве розничной и оптовой торговли. Достаточно сказать, что он входил в состав учредителей таких известных ООО, как «Купава-трейлер», «Продкараван», «Торговый дом «АННА», «Продсервис», «Торговая компания «Зоря». Ему же в свое время принадлежало и информационное агентство «Жираф». С «Жирафом», кстати, несколько лет назад связывали дерзкое вооруженное ограбление. Тогда днем в центре Хабаровска был ранен человек, несший в агентство большую сумму. Бывало, страдали и другие предприятия Зори - горели в основном. Нынче помешал сам бизнесмен. Кому?

Возможно, следствие ответит на этот вопрос, а пока в народе появился слух: во всем, мол, виноваты общаковские денежки. Юрий Масленников (Краб) не только кассу скрабил, но и предпринимателям под проценты давал. Вот к Зоре и пришли за долгом. Бред не бред - не знаю, рассказываю, что люди говорят, а дыма, известно, без огня не бывает. Для хабаровских коммерсантов эта осень вообще тяжелая. Казалось бы, передел совсем в другой структуре идет, а вот поди ж ты - то похищают, то убивают.

Когда пауки стали большими

«МД» № 46, 10–17 ноября

5 ноября в лесополосе в районе остановки «Полярная» был обнаружен труп мужчины - два пулевых ранения (одно в голову), частично обгоревшее тело. Версий, чье именно это тело, две.

Первая - найден труп предпринимателя Владислава Бабия. Напоминаем, что соучредитель торгового центра «Дом одежды» и учредитель «Контр ДВторг-форста» (поставки мясопродукции) был похищен 20 октября 2004 года. Правоохранители тогда утверждали - требований выкупа не было, газеты писали другое - якобы просили миллион долларов. СМИ, кстати, тогда и винили в том, что информация о похищении стала доступна общественности - мол, не будет у преступников другого выхода, как убить предпринимателя. И накануне обнаружения обгоревшего трупа один из наших источников сказал: всё, игра закончилась. На следующий день и была пятница. Начинались праздники примирения и согласия.

Во вторник родных пригласят на опознание. Сверят зубную карту. С уверенностью говорят: найденный в лесополосе - не Бабий. Тогда кто?

Версия вторая - его убийца. Но это всего лишь версия.

Где же сам предприниматель? Он исчез, и, скорее всего, его уже нет в живых.

По подозрению в похищении предпринимателя задержаны двое: милиционер, сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, и младший брат одного из хабаровских зампрокуроров. Старший брат недавно сам находился под уголовным преследованием за то, что, будучи начальником следственного отдела прокуратуры, незаконно выпустил подозреваемого из-под стражи. Взятка? Не доказано. В настоящее время болен. Как видите, вырос до замов.

Увы, пятничный «заказной» труп на прошлой неделе – не единственный.

3 ноября около 9 утра был обнаружен труп Александра Адамова, 45-летнего бизнесмена. Он погиб возле своего гаража во дворе дома 44-б по ул. Ленина в Хабаровске. Как свидетельствуют соседи, именно в это время предприниматель всегда приходил за машиной, жил неподалеку. По предварительному заключению специалистов, Адамов успел оказать своему убийце сопротивление, поэтому первый выстрел из ПМ угодил ему в руку, второй - в живот. А затем преступник добил его двумя выстрелами в голову, после чего скрылся на иномарке.

Александр Адамов - военный пенсионер, предпринимательской деятельностью занялся в 1993 году. Преуспел. В последнее время занимался в основном оптовыми поставками промтоваров, владелец магазина «Золотая Русь». Несколько лет назад купил квартиру в Сочи, куда и переехал с женой. В Хабаровске оставались бизнес и дети - первокурсник сын и четверокурсница дочь. В краевой центр Александр Николаевич прилетел за несколько дней до трагедии.

7 ноября отмечено еще одним происшествием - на проходной предприятия ООО «Хабаровское УПТК - «Григ-сервис» обнаружен смертельно раненный из ПМ мужчина. Он сумел доползти до сторожки, где охранники отмечали праздник. Реанимационные мероприятия, которые пытались провести чоповцы, не помогли - мужчина скончался. Неопознанным. Нападение с целью ограбления? Не слишком надежный для исполнения задуманного район. Да и неизвестно что пропало - в машине, похоже, что-то искали. Но почему не угнали ради выгоды?

Странные вещи с завидной периодичностью происходят в городе.

В народе продолжают говорить про передел собственности и о крабовских долгах (даже слух прошел, что, мол, в Москве и самого Масленникова убили, доказать, однако, не может никто). О связях Зори и Адамова со сбежавшим предпринимателем говорят более уверенно. Как и о том, что имущество «крабьей братии» полным ходом «прихватизируется» общаком. Кое-кто видел: в городе появился и не пытается скрываться ближайший сподвижник Масленникова - Иванчик. Его молва тоже пыталась обвинить в краже общаковской казны.

Как бы там ни было, все вышеперечисленные люди, заметим, не бандиты, но предприниматели. Крупные и известные. А если в криминальном переделе замешаны большие деловые люди со связями в правоохранительных органах - это уже не просто война «пауков в банке», как любит обрисовывать заказные убийства милиция. Это экономическая (читай - политическая) война коррумпированной власти. На ответ официальных лиц, думаю, общественность вправе надеяться.

Подготовила Ирина Северцева