Михаил Дегтярев: «Без губернатора некоторые расслабляются»

Врио губернатора намерен проверить строительство школ.

В ближайшее время Михаил Дегтярев планирует съездить в села Бриакан и Найхин. Там к концу года должны завершиться школьные стройки.

В Найхине — будет школа на 300 мест, в Бриакане — школьная пристойка.

«Все работы эти я лично проконтролирую, в ближайшее время я там появлюсь. Стройки дело такое, если там не появляется губернатор или ответственный чиновник, некоторые расслабляются»

Всего на ремонт школ в этом году выделено 390 млн рублей, из 300-сот школ работы завершены уже в 120.

1-го сентября в регионе начнут учебу 148 тысяч школьников, из них- 17 тыс — первоклассники.