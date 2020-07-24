Квартиры хабаровчан атакуют тараканы-мутанты

Житель Хабаровска Виктор Наумов обнаружил в своей квартире странного таракана. Тело насекомого было белого цвета, что очень нетипично для данного вида членистоногих. Будучи человеком не брезгливым, Наумов взял таракана-мутанта в руку и сфотографировал его.

«Тараканы живут в моей квартиры очень давно, - рассказывает хабаровчанин. – Я много раз пытался вывести насекомых, что только не применял, но ничего не получалось. Но таракана белого цвета я вижу впервые».

Стало ли тело насекомого белым от воздействия ядохимикатов, или это альбинос, неизвестно.