«Мы сыграли с Талем десять партий…»

Для семьи Семенюк древняя игра стала смыслом жизни

Едва ли среди читателей найдется человек, который бы ни разу не слышал о Михаиле Тале, Василии Смыслове, Анатолии Карпове, Гарри Каспарове и других известных шахматистах советской эпохи, неоднократных чемпионах мира. К чему я вспомнил о них? Да к тому, что 20 июля будет отмечаться Международный день шахмат.

Если для многих эта древняя игра просто увлечение, хобби, то для международного мастера из Хабаровска Александра Семенюка шахматы давно стали смыслом жизни. Он даже с будущей женой познакомился за… шахматной доской.



Всё начиналось со школы

Между тем сам Семенюк заинтересовался шахматами по современным меркам очень поздно — в 12-летнем возрасте.

- Жил тогда в Южно-Сахалинске и частенько бывал в городском парке, где то и дело проводились блицтурниры и сеансы одновременной игры, — рассказывает он. — Немаловажную роль в моем шахматном образовании сыграл и школьный учитель истории. Именно он организовал чемпионат школы, в котором я неожиданно занял первое место. Затем принял участие в городском первенстве школьников, после чего на меня обратили внимание специалисты и предложили заниматься во Дворце пионеров.

По воспоминаниям Семенюка, успехи пришли к нему быстро. Судите сами: с первой попытки он выполнил норматив третьего разряда, потом второго и, наконец, первого…

В 1968 году Александр стал чемпионом РСФСР среди школьников, попал в сборную республики, при этом уже побеждал в чемпионате Южно-Сахалинска среди взрослых шахматистов.

А потом была служба в армии, во время которой на окружных соревнованиях по шахматам он стал серебряным призёром. Далее — спортивный батальон в Волочаевском городке в Хабаровске.

- Без малого полвека считаю себя хабаровчанином, — продолжает Александр Андреевич. — После окончания службы остался на сверхсрочную, стал выступать в армейских соревнованиях. В 1974 году на чемпионате Вооружённых сил СССР в Вильнюсе первым в крае выполнил норматив мастера спорта. В 1990-х мне удалось (опять-таки первым в регионе) стать международным мастером.

Встречи с великими





- Свою будущую супругу впервые увидел в 1972 году на чемпионате Дальневосточного военного округа, — вспоминает Семенюк. — Наталья играла за одну из команд Хабаровского гарнизона. Вначале она преподавала математику в школе, а затем с головой ушла в шахматы. Сейчас Наталья Михайловна тренирует ребят в центре «Возрождение». К слову, там же работал и наш старший сын Леонид, мастер спорта ФИДЕ. Естественно, любовь к шахматам мы ему привили с детства.

В далеком 1984 году на Кубке СССР среди добровольных спортивных обществ Александру Андреевичу посчастливилось сразиться с самим Михаилом Талем, экс-чемпионом мира.

- В те годы меня считали одним из ведущих шахматистов общества «Спартак», — говорит Семенюк. — За нашу команду играли такие звезды, как Каспаров, Петросян, Ваганян… Но они по разным причинам в Кубке СССР принять участие не смогли. В первом туре спартаковцы встречались с ДСО «Труд», и меня ставят на первую доску против легендарного Таля. До сих пор помню, как напряжённо протекала эта встреча. Михаил Нехемьевич играл белыми фигурами, имел преимущество и в итоге вынудил меня сдаться.

Спустя год Семенюк совершенно случайно столкнулся с Талем в Москве в Федерации шахмат СССР. И что интересно, мэтр не только Александра узнал, но и стал анализировать… ту партию.

— Представьте, таких соперников, как я, у Таля было множество, а он всё помнил. Удивительный был человек! – восклицает Семенюк.

С другим экс-чемпионом мира Борисом Спасским впервые судьба свела Семенюка в 1971 году на сборах в Крылатском. Но более плотное общение продолжилось спустя много лет, когда в начале нулевых годов Борис Васильевич вместе с Юрием Балашовым и Евгением Свешниковым приезжал в Хабаровск.

- Борис Спасский со своими коллегами давали у нас сеанс одновременной игры для любителей шахмат, — рассказывает Александр Андреевич. — А на следующий день мы вывезли гостей на левый берег Амура, где чудно провели время. Борис Васильевич рассказывал истории из жизни больших шахмат, вспоминал, конечно, матчи с Робертом Фишером, показал даже запись последнего интервью первого русского чемпиона мира Александра Алёхина, которое до сих пор так и не опубликовано.

Когда-то играли по переписке, теперь – по компьютеру

Между прочим, в послужном списке Семенюка есть множество партий с известными шахматистами. Среди них — Владимир Крамник, Владимир Тукмаков, Эдуард Гуфельд, Евгений Свешников, Александр Белявский, Андрей Харлов, Сергей Рублевский, Артур Михальчишин…

А еще в его архиве хранится партия, сыгранная против Юрия… Скуратова, бывшего генерального прокурора России. В зональных соревнованиях среди школьников тот выступал за сборную Бурятии, а Семенюк — за команду Сахалина. Поединок завершился вничью.

- Александр Андреевич, вы играете в шахматы уже более полувека, на протяжении 17 лет весьма успешно тренировали команду Дальневосточного университета путей сообщения. Какими шахматы были в годы вашей юности и какие они сейчас? — интересуюсь у Семенюка напоследок.

- Шахматы популярны во все времена, — считает он. — Понятно, что жизнь не стоит на месте. Если раньше очень сложно было достать билеты, скажем, на матч Карпов — Каспаров, то сейчас шахматами многие занимаются, не выходя из дома. Практически за всеми турнирами можно наблюдать в режиме онлайн. Захотел с кем-нибудь сыграть, заходишь в Интернет и выбираешь себе партнёра любой категории сложности. Красота!

Я же застал те времена, когда в шахматы активно играли по переписке. Электронной почты, понятно, не было, поэтому каждый ход приходилось отправлять в конверте.

А учитывая то, как работала почта, такие турниры длились по несколько лет…



Это на всю жизнь





Сейчас Александр Андреевич, можно так сказать, отошел от больших шахмат (хотя играть с ним не советую – все равно обыграет!). А вот его супруга Наталья Михайловна по-прежнему в «игре».

- Лично у меня занимаются сейчас 60 детей, — рассказывает педагог. — Школьников берем всех. Я только спрашиваю: «Это ты сам хочешь заниматься или мама?». Некоторые честно отвечают: «Мама». Говорю: «Ну, давай сделаем маме приятное, позанимаемся шахматами». И прошу родителей спрашивать о результате минимум через месяц. Пусть хотя бы этот срок выдержит! Начинаем с развития внимания, усидчивости, чтобы глаза «держал» на доске…

Самым маленьким 4 года. До шести лет — подготовительные группы, и все проходит в игре: показал как ходит пешка или ладья — играем в «уголки», учим движение по доске. Если у ребенка виден талант, переводим его в группу постарше. Возраст не ограничивает передвижение, группы у нас создаются по знаниям и по уровню подготовки, чтобы не тормозить рост и развитие детей.

Я всегда спрашиваю родителей, какую цель они преследуют, приведя ребенка. Если научить как ходят фигуры — пожалуйста, компьютер! А если общаться с людьми и брать удар на себя, держать его, вовремя сдаться и протянуть руку в знак поздравления с победой — это уже человеческие качества.

И если вы хотите воспитать борца, умеющего принимать решения, находить выход из ситуации, то да, действительно вам нужен партнер и человеческое общение в коллективе. Дети приходят, и я им всегда говорю: вы можете пойти на теннис, на борьбу, на футбол-хоккей… Но знайте, что шахматы — на всю жизнь!

Сейчас, по словам Натальи Михайловны, в Хабаровске наблюдается некий шахматный бум. Четверо учеников Семенюка — Павел Бордюхов, Игорь Ким, Мария Краснослободцева и Михаил Трофимов — уже сами обучают этой игре детей. Открылось несколько клубов и школ. И желающих немало.

Владислав Махов