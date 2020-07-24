Девочка утонула в Хабаровске

8-летняя девочка одна ходила купаться на Амур.

По информации пресс-службы мэрии краевого центра, несчастный случай произошел в Кировском районе, в районе дома 21 по улице Чкалова.

Девочка ушла на Амур без родителей и утонула во время купания. Как рассказали в городском управлении по делам ГОиЧС, спасательного поста в месте, которое она выбрала для плавания, нет. Утром в четверг тело ребенка было обнаружено спасателями краевого поисково-спасательного отряда в районе места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование ведет Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и причины, из-за которых ребенок находился у реки без сопровождения взрослых.

Напомним, что 12 июля в Хабаровске в районе центральной набережной утонул мальчик, находившийся у реки без присмотра старших. Вместо прогулки с самокатом, на которую его отпустили родители, он отправился на речку. Купание окончилось трагедией.