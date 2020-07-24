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Девочка утонула в Хабаровске
8-летняя девочка одна ходила купаться на Амур.
По информации пресс-службы мэрии краевого центра, несчастный случай произошел в Кировском районе, в районе дома 21 по улице Чкалова.
Девочка ушла на Амур без родителей и утонула во время купания. Как рассказали в городском управлении по делам ГОиЧС, спасательного поста в месте, которое она выбрала для плавания, нет. Утром в четверг тело ребенка было обнаружено спасателями краевого поисково-спасательного отряда в районе места происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование ведет Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и причины, из-за которых ребенок находился у реки без сопровождения взрослых.
Напомним, что 12 июля в Хабаровске в районе центральной набережной утонул мальчик, находившийся у реки без присмотра старших. Вместо прогулки с самокатом, на которую его отпустили родители, он отправился на речку. Купание окончилось трагедией.
«Вблизи всех водных объектов мы еще в мае установили около сотни аншлагов о том, что купание запрещено — даже на левом берегу, в местах, облюбованных для заплывов дачниками. Но это, увы, не останавливает ни взрослых, ни детей. Каждую неделю мы проводим по 5-6 рейдов в местах, где хабаровчане отдыхают у воды. Разъясняем, что в прудах, озерах и в Амуре горожанам делать нечего – ни один из них по микробиологическим показателям не годится для купания, напоминаем, насколько сильное и опасное течение реки вблизи Хабаровска (его скорость достигает 2-х метров в секунду, что превышает показатели, допустимые в местах для купания, почти в 4 раза!), просим взрослых не отпускать детей к воде одних. Но трагедия все-таки случилась. В городе (как и в минувшем 2019-м году) действуют четыре муниципальных спасательных поста (в районе «Амуркабеля» и «Дальдизеля», на Центральной набережной, у базы отдыха «Дельфин»). На них постоянно дежурят 16 матросов. С начала купального сезона ими было спасено уже 18 человек, 9 из которых – дети, находившиеся на пляжах без сопровождения взрослых», — рассказал и.о. начальника городского управления по делам ГОиЧС Виталий Орел.