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52 смерти от С-19 — в Хабаровском крае
За минувшие сутки выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 27 пациентов старше 65-ти лет; 11 детей и подростков в возрасте от года года до 12-ти лет, сообщает региональный минздрав в Инстаграме.
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Среди вновь выявленных пациентов четверть — бессимптомные носители, выявленные активно при проведении эпидемического расследования, у 40 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.
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Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.
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Всего в крае зарегистрировано 6 тыс 584 случаев заболевания (рост +2,0% к 22 июля 2020 года), из них 52 — закончились смертью пациентов.
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«Активными» остается 2 тыс 924 случая заболевания, 41 человек — в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
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Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1 тыс 139 пациентов.
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Кроме того в стационарах края получают лечение 278 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.
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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,1 тыс. бывших в близком контакте с заболевшими.
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В крае выполнено более 160 тысяч исследований на новый коронавирус.