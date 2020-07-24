Военные поделятся с Хабаровским краем койками

Треть своего коечного фонда готов предоставить в распоряжение гражданских властей военный госпиталь из села Анастасьевка.

По информации официального портала правительства Хабаровского края, с дефицитом мест в больницах для зараженных коронавирусной инфекцией помогут справиться военные. Треть своего коечного фонда в Анастасьевском госпитале региону предоставит Минобороны.

Будут налажены поставки и аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Этот вопрос мы решаем с Министерством здравоохранения России. Речь идет не только об аппаратах ИВЛ, но и средствах индивидуальной защиты, которые в ближайшее время регион получит из КНР. Кроме того, есть договоренность с нашими коллегами из Москвы, которые готовы помочь как специалистами, так и оборудованием», — рассказал врио губернатора Михаил Дегтярёв

Врио главы региона также принял решение о продлении краевых выплат всему медицинскому персоналу, который не вошел в основной федеральный перечень. Речь в том числе идет о бригадах скорой помощи, лабораторных специалистах и всех тех, кто не имели прямого контакта с зараженными коронавирусом. Однако риск заражения для них тоже высок. Такие специалисты получат выплаты за июль и август включительно.

Напомним, в Хабаровском крае с начала пандемии выявлено 6 тыс. 584 случая коронавируса.