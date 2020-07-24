Хабаровчанин разрушил свою жизнь из-за ковриков

Молодой житель Краснофлотского района польстился на имущество частного детского сада, расположенного на улице Павла Морозова. Он проник в помещение, подобрав ключ к замку, и украл телевизор, DVD-проигрыватель, «болгарку», флешку и даже коврики.





Ну «болгарка» или телевизор понятно – вещи ценные, и продать их можно задорого. Но зачем было «тырить» пыльные ковровые дорожки, непонятно. Так или иначе, вора задержали сотрудники полиции. Ничего из похищенного он продать не успел.





Ранее не судимый хабаровчанин отпущен до суда под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.



