Против Ишаева утвердили обвинительное заключение

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего вице-президента «Роснефти», экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. По этому же делу обвиняют и генерального директора представительства «Роснефти» по региону Геннадия Кондратова, сообщает издание РБК.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае. В свою очередь, Кондратов растратил деньги нефтяной компании, перечислив их на расчетные счета организации ООО «Бейс». Общая сумма возможной растраты составляет 7,5 миллионов рублей.

Напомним, что Следствие переквалифицировало обвинение Виктору Ишаеву с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на организацию растраты в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ст. 160 УК РФ)