В Хабаровске закрыли популярный ресторан

Роспотребнадзор по Хабаровскому краю продолжает проводить проверки организаций торговли, общепита и других сфер деятельности. За две недели сотрудники этого ведомства осмотрели два детских сада, пятнадцать объектов общественного питания, восемнадцать - торговли, два - транспорта и еще четырнадцать объектов различных отраслей. В половине случаев зафиксированы нарушения.





Более того – на пять суток приостановлена деятельность одного из хабаровских популярных ресторанов. Также наказаны заведения, где нарушался эпидрежим на верандах. В районах оштрафовано руководство детсадов и гостиниц, в которых не выполнялись санитарные требования.





«За сутки у нас будет новый рекорд заболевших – 130 случаев, – сообщила глава управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева. - Недельный прирост составляет 1,7, суточный коэффициент - 2. Это высокие цифры. Мы их связываем, как я уже говорила на прошлым совещаниях, с увеличением активности населения. Люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания. В итоге мы имеем такие цифры».



