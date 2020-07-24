Хабаровчане охотно фотографируются с врио губернатора края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев совершил очередную прогулку по Хабаровску. На площади имени Ленина жители города попросили с ним сфотографироваться. Дегтярев не отказал в просьбе.

Сегодня врио ответственный в крае за все: от подготовки к отопительному сезону до борьбы с коронавирусом, поэтому и предлагает даже во время фотографирования соблюдать социальную дистанцию.

Минута из жизни обычного хабаровчанина: «Прогуливался по Муравьёва-Амурского, встретил на улице высокого мужика в пиджаке. Оказался ВРИО Губернатора края Дегтярёв. Предложил губеру записать видео и снят коронавирусный карантин. Губер обещал подумать. Так и порешали»