Добрая весть о Сабантуе

Из-за коронавируса Сабантуй перекочевал на телеканал.

Пандемия внесла свои коррективы в празднование одного из самых ярких и шумных летних праздников. Из-за новой китайской инфекции хабаровские татары поблагодарили кормилицу-землю на местном телеканале и онлайн.

Это когда-то праздник был исключительно татарским, а сегодня он - общероссийский.

- Наш Сабантуй объединяет все народы. Нам нужно жить дружно, мирно. Чтобы мир на Земле был. Не надо никакой войны. Эти традиции нужно передать нашим детям, нашим внукам, - уверен Сарвердин Туктаров, глава национальной автономии татар «Хабар».

Сабантуй зародился много веков назад у тюркских народов, занимавшихся земледелием, и был приурочен к окончанию весенних полевых работ. В 2000 году в России праздник обрёл федеральный статус.

К сожалению, из-за запрета массовых мероприятий в этом году не разыгрывался на свежем воздухе петух среди красавиц, а среди батыров - баран.

Не попробовали хабаровчане кыстыбый - лепешки с картошкой и с луком, губадию - пирог с красным творогом, колбасу кызы, особую, конскую, бялеш — пирог с картошкой и мясом, чак-чак.

В этом году 17-й по счету Сабантуй перекочевал из Центрального парка, а точнее, с набережной Амура около ледового Дворца в виртуальное пространство и на телевизионный экран. В онлайн-формате хабаровчане услышали рассказы об истории и традициях праздника, о национальной борьбе куреш. Телезрители увидели как готовится легендарное татарское блюдо – чак-чак. Это, конечно, хорошо, но хоть миллион тысяч раз говори «чак-чак», от этого во рту не станет слаще.

- Наверное, это смелое заявление – 17-й Сабантуй.

- Традиционного Сабантуя не будет. У нас нет средств и сил, чтобы сделать по-настоящему онлайн-празднование, - считает Сарвердин Туктаров.

- Каким оно должно быть?

- Онлайн-Сабантуй представляет то же самое, что и обычный. Оборудуются площадки, предположим, в каких-то залах, помещениях. В этом году был провозглашен федеральный Сабантуй. Москвичи готовили впечатляющее событие в Коломенском. У них там проходит не один Сабантуй, а несколько. В этом году они хотели превзойти непревзойдённое. Но случилась коронавирусная пандемия. Они сделали онлайн-Сабантуй. Меня впечатлила одна цифра – 420 вещательных часов для информационного освещения праздника.

- Сколько же было событий во время празднования?

- Там было собрано много известных артистов – и башкирских, и татарских, и не татарских. Были привлечены рестораны и кафе, в которых проходили мастер-классы по приготовлению всякой кулинарной прелести. В рамках Сабантуя прошел чемпионат России по национальной борьбе куреш. Спортсмены реально боролись.

- В масках?

- Нет! Когда у нас возникла идея сделать онлайн-Сабантуй в Хабаровске, я пошутил, что наконец-то стану батыром. Лежа на диване, я над всеми одержу победу.

В Москве были огромные денежные вложения - и реальные вложения, и онлайн-вложения. Было привлечено огромное количество специалистов.

Жители Татарстана даже организовали курсы, где учили, как нужно организовывать и проводить онлайн-Сабантуй. Главное отличие, что нет зрителя. Если проходят спортивные соревнования, там не стоят толпой зрители, есть возможность растянуть действие во времени: одна пара борцов пришла в четырнадцать часов, вторая - в пятнадцать и т.д. В таком случае больше трех человек не собирается.

- Что же было в Хабаровске?

- У нас что получилось, то получилось. Мы благодарны за такую возможность напомнить о том, что в Хабаровском крае живут и татары, рассказать о нашем народе, о наших обычаях, о нашем празднике.

Раньше я даже не осознавал, что очень многие люди интересуются праздником. На закрытии каждого Сабантуя в микрофон я всегда говорил номер своего телефона. Было порядка 4050 звонков от людей, которые спрашивали, когда будет Сабантуй. Этой передаче на местном телеканале мы своего рода дали ответ.

- Какой Сабантуй можно назвать особым?

- Как все первое, как первая любовь, первый Сабантуй был самый лучший! Он был неказистый, в каких-то местах корявый, но это было начало. Проводили его в парке стадиона «Динамо». В то время ни я, ни мои друзья ни разу не были на Сабантуе. И мы по наитию его провели.

Мы абсолютно не были уверены в своем успехе, наоборот, какие-то пуганые были. Думали: «Да, давай попробуем, все равно ничего не получится! Чего бояться?»

- Если в паре идут петух и баран, то это Сабантуй. Животные стали неотъемлемой частью праздника, фирменными штучками. Кто из них появился первым – баран или петух на хабаровских Сабантуях?

- С самого первого праздника разыгрывали и петуха, и барана.

- С петухом-то проще, а где брали барана?

- Празднику тысяча лет. Тысяча лет традиции. И мы вынуждены были батыру барана найти. Купили его в селе Ракитное, насколько я помню. В малом количестве было, но нашли.

Вроде и старший был в нашей команде, да я и до сих пор не позиционирую себя большим начальником. Я понимаю, что мы - десятка, но если убрать единичку людей, то я нолик без них.

Тогда помогали организовывать наши женщины. Половины уже нет на этом свете, а вторая половина в очень преклонном возрасте. Мы, конечно, вдохновлялись ими. Ничего бы не смог сделать, если бы не было моего друга Рината Тимергалиевича Асадуллина. Этого человека мне Бог подарил. Несколько лет назад он уехал в Москву. Ощущение, сравнимое с тем, когда у человека что-то ампутируют.

- Как переводится название вашей национальной автономии «Хабар»?

- Хабарлар в переводе с татарского - «хорошая, добрая весть». При встрече обычно спрашивают: «Какие новости?» и отвечают «Хабарлар», т.е. хорошие новости есть.

В прошлом году у автономии был 20-летний юбилей. С 1999 года хабаровские татары объединились в организацию. Правда, зарегистрировались позже. Так время было такое. В этом году даже в тяжелых коронавирусных условиях пусть онлайн, но люди поблагодарили землю. Земля наша, пусть и суровая, но благодарная, отзывчивая. Очень хочется в это верить.

Юрий Вязанкин





Сабантуй переводится с тюркских языков (тат. сабантуй, сабан туе и башк. hабантуй) как «свадьба (торжество) плуга»: сабан – «плуг» и туй – «праздник, свадьба». Также среди татар было распространено название Сабан бәйрәме (бәйрәм также означает «праздник»).





Сабантуй - любимейший праздник татарского народа. Это одновременно древний и новый праздник труда, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски, обряды.





В 921 году христианской эры Сабантуй описал в своих трудах знаменитый исследователь Ибн Фадлан, прибывший в Булгар в качестве посла из Багдада. Также в Алькеевском районе Татарстана учёными был обнаружен надгробный камень булгарского периода, надпись на котором гласила, что усопшая почила в 1120 году в день Сабантуя.