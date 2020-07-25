Протесты в Хабаровске разогревают «засланные казачки»?

В Хабаровском крае продолжаются акции протеста в защиту экс-губернатора Сергея Фургала. Часть СМИ называют из стихийными, однако слишком много факторов указывает на обратное: кто-то вполне профессионально, по всем правилам организовывает колонны и автопробеги, кто-то заказывает в типографиях наклейки, плакаты и транспаранты. Соответственное существуют и те, кто оплачивает данные недешевые услуги.

Среди демонстрантов замечено несколько одиозных личностей. Например, Денис Кадилов – гражданин Украины, который на шествии 11 и 12 июля провоцировал протестующих и подстрекал скандировать лозунги и политические требования. Кадилов связан с торговлей пневматическим оружием и был фигурантом расследования массовых расстрелов из подобного оружия хабаровского общественного транспорта.

В социальных сетях появились фотографии прилета в Хабаровск технологов организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова и Татьяны Усмановой. «Открытая Россия» является проектом олигарха Михаила Ходорковского.

«Засветились» на митингах и эмиссары из Грузии. Алексей Романов в 2016 году уехал в эту страну, как он сам объяснил, «из-за давления российских властей». Сейчас Романов представляет организацию «Фонд Свободная Россия».

«В Грузии Романов был на связи с сотрудниками посольства США в Тбилиси, публиковал материалы о «попытках цветных революций» в Грузии, Армении, Украине, Белоруссии, в которых призывал к проведению аналогичных «революций» в России. Кроме того, Романов активно поддерживает контакты с администрацией президента Украины и брал интервью у (Михаила) Саакашвили. В рамках грантов от иностранных фондов он активно размещает видеоролики антироссийской направленности на Youtube, за данные материалы он получал гонорар в размере 30 тысяч долларов», — говорится в сообщении «Комитета защиты национальных интересов».

Среди участников протестов замечен неоднократно ранее судимый Валентин Квашенников. От его родственников удалось узнать, что Квашенников болен психическим расстройством и является носителем туберкулеза в открытой форме.

Вряд ли приезд Кадилова, Романова, Пивоварова и Усмановой можно назвать совпадением или желанием отдохнуть в Хабаровском крае. Скорее всего эти люди исполняют роль «засланных казачков» - провокаторов, которые решили воспользоваться гражданской активностью хабаровчан для решения своих задач. Так, если сначала протестующие в основном скандировали «Свободу Фургалу!», то затем среди лозунгов появились призывы, выражающие вотум недоверия федеральному правительству и президенту России. Не исключено, что задача иногородних и иностранных эмиссаров – искусственно разогревать митинги и толкать хабаровчан на прямое неподчинение власти.