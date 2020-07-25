«Голубю Фургала» не дали мандат

Депутат Саратовской областной думы от партии ЛДПР Дмитрий Пьяных в скором времени пойдет на повышение и станет депутатом Госдумы. Ему передадут мандат Михаила Дегтярева, сложившего полномочия парламентария в связи с назначением на пост врио губернатора Хабаровского края.

Сначала на освободившийся мандат претендовал советник экс-главы Хабаровского края Захар Синяговский. О планах сделать Синяговского депутатом Госдумы заявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Однако потом в партии решили отправить в нижнюю палату парламента Дмитрия Пьяных. Судя по информации издания “Ъ”, это было сделано из-за того, что депутат ЛДПР от Хабаровского края в Госдуме уже есть (Иван Пиляев), а от Саратовской области — нет. Также Пьяных «молодой, активный, несудимый».

Ряд экспертов предполагает, что именно Синяговский является одним из организаторов многотысячных митингов в защиту Фургала (аллегорически названных «кормежкой голубей»). Стал ли данный фактор препятствием для получения мандата Госдумы, неизвестно. Возможно, Синяговский просто был не настолько активным, как Пьяных.